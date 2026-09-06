La Catedral de Calahorra muestra su ajuar de platería en una charla de la doctora Victoria Eugenia Herrera

La Catedral de Calahorra muestra su valioso ajuar de platería en una charla de la doctora Victoria Eugenia Herrera - DIÓCESIS

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Calahorra acogerá este sábado, 5 de septiembre, a las 19,00 horas, la conferencia 'El fulgor de la plata', una charla con exposición de algunos de sus principales ornamentos y objetos de culto realizados en plata.

La sesión correrá a cargo de Victoria Eugenia Herrera Hernández, doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Rioja, que dedicó su tesis doctoral, defendida en 2017, al estudio de "El arte de la platería en la Catedral de Calahorra del siglo XV al XIX".

Aquel trabajo, desarrollado en el Departamento de Ciencias Humanas de la UR, puso en valor el ajuar catedralicio mediante la catalogación de 106 piezas relevantes procedentes de Córdoba, Barcelona, León, Burgos, Zaragoza, París, Londres o México.

La presentación de las piezas y la explicación sobre su valor histórico, artístico y litúrgico se celebrará, según la afluencia de público, en la nave central del templo catedralicio o en la sacristía, conocida como sala de los espejos. La entrada será gratuita.

CONCIERTO JUVENTUDES MUSICALES

Además, el próximo 19 de septiembre, Juventudes Musicales de Calahorra, con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra y el Cabildo de la Catedral, organizará un concierto con orquesta de cámara en la Catedral de Calahorra.

El programa incluirá obras de Vivaldi y Telemann, entre otros autores, y contará como solistas con las calagurritanas Claudia Francés, al fagot, y Martina Moliner, al violín.

El precio de la entrada para el concierto será de 10 euros, con una promoción especial de 4x3. Las entradas físicas pueden adquirirse en la Catedral de Calahorra, Tahona Mi Pan, Parador de Calahorra y Tejidos Aznar.

También está disponible la venta online a través de Entradium.

Con estas iniciativas, la Catedral de Calahorra ha señalado cómo continúa abriendo su patrimonio histórico-artístico y musical a la sociedad riojana, favoreciendo el conocimiento, la conservación y la transmisión de un legado vinculado a la vida litúrgica, cultural y comunitaria de la diócesis.