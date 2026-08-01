La Catedral de Calahorra recuperará las imágenes de los Santos Mártires en su fachada - EUROPA PRESS

CALAHORRA (LA RIOJA), 1 (EUROPA PRESS)

La fachada principal de la Catedral de Calahorra va a recuperar las imágenes de los santos patronos de la ciudad y de la Diócesis después de que hace 136 años perdiera la de San Celedonio y se deteriorara con el tiempo irreversiblemente la de San Emeterio.

Así lo han hecho saber el párroco y deán de la Catedral de Calahorra, Jesús Merino, y el hermano mayor de la Cofradía de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, Javier Alcalde, en una rueda de prensa en la que también tomaron parte la concejal de Cultura, Reyes Zapata, y el presidente del Club Taurino de Calahorra, Miguel García.

Merino ha explicado que ya se han obtenido los permisos oportunos para que un escultor reconocido recree las esculturas de Emeterio y Celedonio que en el plazo de un año -o menos- podrán ocupar las hornacinas de la fachada que flanquean la puerta.

Según el deán de la Catedral, el encargo de las nuevas esculturas tiene como premisa que su imagen se ajuste lo más posible a la estética de las que se crearon en el siglo XVIII y que son conocidas por conservarse la de San Emeterio (en mal estado) y una fotografía muy antigua de la fachada de la Catedral.

PREGÓN DE LOS SANTOS

En cuanto a los actos religiosos de cara a las fiestas, se ha anunciado una novedad: a la tradicional Novena a San Emeterio y San Celedonio -del 22 al 30 de agosto, a las 20 horas- le precederá un Pregón de las Fiestas el viernes, día 21, también en la Catedral a las 20 horas, a cargo de Miguel García.

El presidente del Club Taurino de Calahorra ha señalado la conveniencia de este acto sobre todo para no pasar por alto que las celebraciones festivas tienen un origen religioso. En este sentido ha prometido un pregón "lleno de Fe, de tradición y con referencia a algún milagro".