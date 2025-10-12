La Catedral De Calahorra Suma Atractivos Con Una Muestra De 32 Belenes Artesanales Y Artísticos Del Mundo - EUROPA PRESS

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Calahorra continúa incrementando su patrimonio artístico y religioso sumando así atractivos turísticos. En esta línea de actuación, su deán ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Asociación de Belenistas de Calahorra para acoger una interesante y variopinta colección de belenes del mundo.

Jesús Ignacio Merino Morga, párroco y deán, y Luis Mateo Cañaveras, presidente de los belenistas, han rubricado esta semana el acuerdo por el que 32 belenes artísticos y artesanales cedidos por el colectivo de belenistas de Calahorra serán expuestos en el claustro catedralicio a partir del puente de la Inmaculada (6 de diciembre).

Son belenes que resumen la religiosidad de distintas culturas de los cinco continentes que están realizados con diferentes materiales desde terracota a madera policromada pasando por materiales sintéticos o fibras vegetales y alambre.

Así lo explicó el secretario de los belenistas de Calahorra, José Ibáñez, que ha escrito a más de 140 embajadas Españolas en todo el mundo y a todas las Comunidades Autónomas de España para conseguir belenes representativos de todos ellos.

Por su parte, Luis Mateo precisó que la colección inicial con 32 belenes podrá verse a partir del 6 de diciembre y que se irá incrementando con el tiempo. De hecho, se ha referido a piezas que están por llegar de Malawi y otras de Benin.

Igualmente están en camino tres belenes de los países bálticos y otro que se ha adquirido en una subasta en Eslovaquia; por lo que no es descartable que en futuro haya que buscar a los belenes un nuevo espacio expositivo dentro de la Catedral o el Palacio Episcopal.

La Asociación de Belenistas de Calahorra, para la colección de belenes del mundo, se surte mediante la compra en casas de subastas, las donaciones de particulares, empresas y comercios.

Los belenes se instalan en mesas creadas ex profeso, con bases individuales y protegidos, cada uno, con una urna en la que añade una cartela informativa con la procedencia, material con qué está elaborado, el nombre de la entidad o persona donante, etc.

Por otra parte, no hay que olvidar que la Asociación de Belenistas de Calahorra ha organizado el I Encuentro Interregional de Belenistas de La Rioja, Navarra, Aragón, Soria y Burgos que se realizará el sábado 25 de octubre por primera vez en La Rioja y que pretende ser un foro de encuentro e intercambio de experiencias.