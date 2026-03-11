CCOO celebra la entrega de premios del FestivaliCCOO el 19 de marzo

Archivo - Catel de la útlima convocatoria del 'FestivaliCCOO en Corto 2026' - CCOO LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de La Rioja por fin desvela los seis cortometrajes finalistas de la edición 2026 del 'FestivaliCCOO en corto', un certamen de cine combativo y social que culminará con una proyección pública y la entrega de premios el próximo jueves 19 de marzo, en la biblioteca Rafael Azcona, a las 19,00 horas.

Este festival, que forma parte de la apuesta cultural del sindicato desde 2022, tiene como objetivo fundamental visibilizar los problemas la sociedad, denunciar las desigualdades y reflejar la realidad de la clase trabajadora.

A través de las obras seleccionadas, se busca llamar la atención sobre cómo la organización en las luchas diarias permite conquistar derechos y mejorar las condiciones de vida, siempre bajo los principios de justicia social, libertad, igualdad real y solidaridad.

CORTOMETRAJES FINALISTAS

La muestra contará con la proyección de las siguientes obras, que destacan por su calidad y compromiso social:

'Al fresco' (Dirección Ignacio Rodó): Una ficción en clave de comedia sobre la búsqueda de una habitación en un piso compartido.

'Ultramarino' (Dirección Maren González Zubeldia y Silvina Guglielmotti): Explora los caminos de la identidad y la diversidad frente a un sistema social que no siempre la comprende.

'Puzzleak, El Palacio de la Violación' (Dirección Kote Camacho y Anónima): Documental sobre el trauma de una joven al descubrir la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.

'El Regalo' (Dirección Lara Izagirre): Narra el periplo de tres mujeres gitanas por el centro de Bilbao para comprar un regalo de cumpleaños. ?

'Medusas' (Dirección Iñaki Sánchez Arrieta): Una reflexión sobre personas que viven ajenas al panorama que las rodea.

Un hombre bueno (Dirección Juli Suárez Maireles): Relata cómo la violencia rompe la normalidad de un barrio tras el ataque a un vecino querido.

Durante el evento se otorgarán los premios al Mejor Cortometraje (500 euro) y al Mejor Cortometraje Joven (300 euro), además de menciones especiales a los finalistas.

Durante las proyecciones, representantes de los equipos tendrán la oportunidad de explicar brevemente sus obras.