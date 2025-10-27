CCOO dice que la patronal convenio residencias y centros de día "se niega a aplicar las medidas que necesita el sector"

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja, junto a UGT, CSIF y USO, asegura que la patronal del convenio de residencias y centros de día de La Rioja "se niega a aplicar las medidas que necesita el sector". En la última reunión del pasado día 24 de octubre, la patronal "únicamente informó de que por su parte no habría ningún movimiento significativo para las trabajadoras del sector".

Este hecho -informan desde los sindicatos firmentes- "lleva la negociación a un punto muerto, ya que las propuestas patronales continúan ancladas en posiciones muy distintas a las que todos conocemos que precisa el sector, para poder contar la calidad asistencial deseada y poder ser atractivo para las personas trabajadoras; imposibilitando con ello a su vez, el incremento y cualificación de las plantillas, en un sector que podría ser motor en la creación de empleo en nuestra Comunidad".

De esta manera, los sindicatos muestran "nuestra absoluta decepción y a su vez un tremendo enfado porque de nuevo han demostrado que no se están tomando en serio la voz de las trabajadoras, no entendemos cómo después de valorar sus necesidades y la verdadera problemática de falta de personal diaria, a la hora de poder poner de su parte para solventar un sector precarizado, nos encontramos con una patronal impasible y totalmente lejos de cualquier mejora real y efectiva".

Una patronal -prosiguen- que cuenta "ya con un incremento del precio de las plazas concertadas, las cuales a su vez se han visto incrementadas y que no quiere invertir para mejorar un sector que clama a voces dejar de tener un convenio obsoleto, que lleva más tiempo desactualizado que el que tenía de vigencia".

"Pensamos que la Consejería de Servicios Sociales, ha de ser conocedora de está situación, pues no creemos que estén de acuerdo en que ese dinero solo sea para el beneficio empresarial y no repercuta para la mejora de la calidad asistencial y la generación y mejora de empleo".

Además, desde los sindicatos consideran que las familias deberían de ser conocedoras "de que se está pagando una inmensidad de dinero mensual por parte de las personas residentes para que no se estén dando los servicios de los que tanto presumen".

"No es algo opinable, es algo que está sucediendo, cuando no se cubren las bajas de personal de atención directa (gerocultoras), cuando no se cubre al personal técnico, cuando no hay médicos ni enfermeras ni responsables en muchos de los turnos, cuando tienen que venir del sistema público de salud ha coser una brecha, cuando se dan las ingestas a 60 personas entre tres trabajadoras, cuando se dan desayunos en las camas a personas válidas por no dar tiempo a realizarles el aseo".

Estos hechos "repercuten directamente en el cuidado asistencial a nuestros mayores y a la desmotivación de las personas trabajadoras por ser conocedoras del poco interés que tienen en cuidar a quienes con nuestro trabajo hacemos posible dicho cuidado".

Desde el inicio de la negociación del convenio la patronal "ha venido excusándose en la necesidad de un incremento del precio de las plazas concertadas que hiciera posible asumir las distintas propuestas que le han sido planteadas por nuestra parte, pero una vez conseguido dicho aumento no está haciendo ningún esfuerzo en mejorar realmente las condiciones de trabajo con mejoras reales, efectivas y necesarias".

"Algunas de las propuestas que la patronal ha puesto encima de la mesa no sólo no mejoran lo imprescindible, sino que en algunos casos empeoran lo existente, desde la parte social no podemos admitir que a la clase trabajadora se nos subestime y se intente engañar con propuestas que no suponen mejora alguna", indican desde los sindicatos.

Los sindicatos firmantes "anunciamos que al ver la actitud tan negativa por parte de la patronal no tenemos más opción, en no quedarnos simplemente en las movilizaciones, que seguirán, pero aumentaremos la presión sindical. La clase trabajadora está al límite de sus fuerzas y así se está demostrando en las concentraciones que hemos realizado hasta el momento, la desesperanza, el cansancio y el hartazgo, sale con rabia y enfado contra la injusticia, el egoísmo y la apatía que muestran las empresas negociadoras".

Recuerdan que todos los viernes tienen una concentración en diferentes centros, el viernes 31 de octubre nos movilizamos en la residencia de ancianos Santa Teresa de Jornet de 11,00h a 12,00h. "Invitamos a la clase trabajadora, a las familias y toda la ciudadanía a participar activamente en esta lucha obrera por conseguir de forma urgente dejar de tener un convenio en retroactividad y poder implantar mejores condiciones con un convenio en vigencia, que repercutan en una mayor calidad y un mejor servicio".