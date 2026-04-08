CCOO lamenta que inversiones en nuevos recursos para dependencia no viene acompañado de la "dignificación del empleo"

Archivo - Manos de una anciana y su cuidadora - DIPUTACIÓN - Archivo

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja valoran cualquier avance en la ampliación de recursos de atención a la dependencia, como el anunciado Centro de Día en nuestra comunidad, entre otros. Sin embargo, "advierten con claridad que estas inversiones corren el riesgo de quedarse en un mero titular si no se afronta de manera urgente la precariedad laboral del sector".

El problema de la dependencia en La Rioja "no es solo la falta de infraestructuras, sino un modelo sostenido sobre condiciones laborales frágiles", ha destacado el sindicato. La apertura de nuevas plazas "no puede hacerse a costa de vaciar otros centros ni de seguir tensionando a unas plantillas agotadas". "Cada vez menos profesionales quieren trabajar en el sector debido a la parcialidad, la temporalidad y la sobrecarga", han añadido.

A ello se suma "un modelo de gestión basado en la externalización, donde los servicios se sacan a licitación y son adjudicados a empresas privadas que compiten a la baja en los precios para hacerse con la gestión". Esta dinámica tiene consecuencias directas: "lo que se recorta en los contratos acaba repercutiendo en la calidad asistencial de nuestras personas mayores y en las condiciones laborales de quienes las cuidan".

Pero además, "resulta especialmente grave que existan centros residenciales en nuestra comunidad, gestionados directamente por el Gobierno de La Rioja, que se encuentran en condiciones deficientes, con incumplimientos de las condiciones mínimas de seguridad y salud".

Mientras tanto, el Ejecutivo "continúa anunciando nuevas inversiones y recursos, proyectando una imagen que no se corresponde con la realidad que viven día a día personas usuarias y profesionales". Antes de abrir nuevos centros residenciales, "es imprescindible garantizar que los ya existentes cumplan con unos estándares dignos".

"No se puede hablar de avance en dependencia mientras se mantienen infraestructuras deterioradas y entornos de trabajo inseguros, como así ocurre en alguna residencia de nuestra comunidad autónoma", ha añadido CCOO.

Para el sindicato "estamos asistiendo a una competencia insostenible entre centros -públicos y de gestión privada- que alimenta la rotación constante de personas trabajadoras, rompe la estabilidad de los equipos y deteriora la calidad de la atención". Este modelo "trata el empleo como un recurso sustituible, cuando en realidad es el pilar fundamental de los cuidados".

Desde FSS-CCOO La Rioja defienden que estos centros "deben ser gestionados directamente por la administración pública, garantizando así condiciones laborales dignas, estabilidad en las plantillas y una atención de calidad centrada en las personas". Insisten que "no hay atención de calidad sin empleo de calidad. No basta con crear puestos de trabajo; es imprescindible que sean estables, dignos y suficientemente reconocidos para garantizar una atención humana".

El sindicato ha asegurado que "el malestar creciente de las plantillas ya está impactando directamente en el servicio. Cuidar a quienes cuidan no es una opción, es una condición imprescindible".

Por ello, han exigido a las administraciones públicas "un cambio de rumbo: situar el empleo digno y la gestión pública directa en el centro de las políticas de dependencia, y priorizar la mejora urgente de los centros ya existentes". "Sin condiciones laborales justas y sin un modelo público fuerte, no hay sistema de cuidados posible. Invertir sin dignificar el empleo ni garantizar centros seguros y de calidad es construir sobre arena, ha concluido CCOO.