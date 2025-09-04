CCOO lamenta que el profesorado contratado de septiembre se incorpore a las aulas a la vez que el alumnado

LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO han criticado que la incorporación del profesorado interino, tanto el que cubrirá vacantes durante todo el curso, como el de sustitución ordinaria, "se incorporará a los centros educativos el martes nueve de septiembre, fecha en la que también se inicia el curso escolar con el alumnado".

Esta situación "genera situaciones tan extrañas, como que los y las docentes llegarán al centro sin saber a qué alumnado formará o incluso en qué curso o ciclo impartirá docencia durante este curso". Además, en muchos casos "incluso sin conocer qué asignaturas impartirán o el horario que tienen asignado".

"Esta falta de previsión, por parte de la Consejería de educación, al no realizar llamamiento el primer o segundo día de septiembre, va en contra de la convivencia en el centro y dificulta la labor del profesorado y de los equipos directivos".

Desde las Comisiones Obreras han criticado que tras esta medida "se enmascara una clara voluntad de recortar el gasto en recursos humanos que menoscaba y lesiona la calidad de toda la enseñanza pública riojana, por lo que exigimos que en cursos posteriores se corrija esta situación anticipando la incorporación del llamamiento de inicio de curso para garantizar una mejora de la labor docente".