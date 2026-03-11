CC.OO pide a Educación que planifique la FP "teniendo en cuenta a la pública"

Archivo - El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, Pedro Antolín - CCOO - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Pedro Antolín, ha pedido hoy a la Consejería de Educación que planifique la Formación Profesional "teniendo en cuenta, y como punta de lanza, a la escuela pública".

Antolín ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha mostrado un escenario en el que, en los últimos años, dos tercios de la oferta de Formación Profesional ha ido a parar a la red concertada.

De este modo, ha relatado, en los tres últimos cursos se han creado dieciséis unidades en centros públicos (ocho en Logroño y otros tanto en el resto de La Rioja); y treinta en centros privados concertados (26 en Logroño y cuatro en el resto de la comunidad).

Esta situación, ha alertado, hará que, en el momento en el baje la ratio de treinta a 25 (algo previsto para el curso 2028-29) más de mil alumnos se queden sin plaza en la pública.

Algo, ha indicado, que será más acuciante en aquellas familias que van al máximo en las matrículas, esto es, Informática, Sanitarias e Imagen y Sonido.

"Cuando hablamos de planificación no es porque sí, es porque o se toman medidas serias ya, o se hace una ampliación de los talleres y los centros existentes y se construyen, o desgraciadamente sabemos dónde va a parar toda la Formación Profesional en La Rioja", ha afirmado.

A este respecto ha señalado que "estamos a marzo de 2026 y todavía no tenemos noticias ni del Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra ni del de Lardero".