CC.OO pide más inspecciones ante el aumento de los accidentes laborales graves y con tres fallecidos ya en 2026

Concentración frente a CC.OO tras el último trabajador fallecido - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fallecimiento de un trabajador, el pasado viernes en Albelda de Iregua, que asciende a tres las personas que han muerto trabajando este año en La Rioja ha motivado hoy que Comisiones Obreras pida más inspecciones ante el "aumento" de los accidentes graves.

La sede del sindicato ha acogido, en la mañana de hoy, una concentración tras la que la secretaria de Salud, Eva Fernández Antón, ha lamentado "el fallecimiento de un compañero de trabajo en su puesto".

Falleció, ha recordado, por una electrocución tocando un cable de alta tensión cuando quedan pocos días para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ha exigido tanto a las empresas como a la administración "el cumplimiento íntegro y estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Para Comisiones Obreras, la reducción de la temporalidad, el descenso del desempleo y el aumento de la afiliación deberían traducirse en entornos laborales más seguros.

Sin embargo, ha añadido, "en nuestra comunidad autónoma esta relación no se está materializando, lo que pone de manifiesto la falta de un compromiso real por parte de muchas empresas con la prevención".

Ha señalado cómo las estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025 reflejan una ligera disminución del 0,7 por ciento en el número de accidentes con baja respecto al año anterior, "un descenso prácticamente irrelevante que evidencia el estancamiento en la mejora de la siniestralidad laboral".

Considera "especialmente preocupante" el incremento de los accidentes graves en jornada de trabajo, "que aumentan un cincuenta por ciento". Ha sumado que en 2025 se han registrado seis personas fallecidas, una cifra "inaceptable" para este sindicado "que evidencia la falta de avances reales en la prevención de riesgos laborales".