CCOO quiere saber si el Gobierno de La Rioja "vende humo con los centros integrados públicos de FP"

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja quiere saber si "el Gobierno de La Rioja vende humo con los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional". El Ayuntamiento de Calahorra "anunciaba el pasado martes que llevará a su próximo pleno el desvío de más de 1,2 millones presupuestados para la construcción del centro Integrado de Formación Profesional a otras obras de la localidad".

Desde CCOO recuerdan que "es obligación del propio Gobierno de La Rioja la coordinación de todas las instituciones implicadas en proyectos constituidos y aprobados como lo es el del Centro Integrado de FP de Calahorra".

Hay que recordar que dicho proyecto ya fue anunciado en 2019 por el consejero de Educación actual, Alberto Galiana, en su anterior etapa de mandato, "y que ya entonces en sus propias palabras el nuevo Centro se enclavaba como una acción de estrategia general del Gobierno de La Rioja por fomentar la Formación Profesional en respuesta tanto a las necesidades educativas como a las de los sectores profesionales".

Por eso, desde CCOO "responsabilizamos a la propia Consejería de Educación de la nueva paralización del proyecto de este Centro, así como el de La Laboral, y creemos que ha llegado el momento en el que sus dirigentes tienen que dejar de ponerse de perfil y ser claros, transparentes y contundentes con su verdadera intención respecto a estos dos proyectos, a nuestro juicio indispensables para el desarrollo económico y educativo de La Rioja".

Desde el sindicato recuerdan "que ya en 2018 se anunció que se iniciaban los primeros pasos, pero a día de hoy, tras varias legislaturas, tanto en dos ocasiones del Partido Popular como otra del anterior Gobierno, ambos proyectos están en una vía muerta, sin que se vislumbre a medio plazo su constitución como espacios educativos reales en el desarrollo de la Formación Profesional".

En ocasiones se desprende la sensación de que la política que se sigue respecto a estos centros es la de "vender humo", "publicitar intenciones" pero "sin acometer las medidas concretas que los hagan constituirse en una realidad".

"Es necesario recalcar que mientras asistimos a esta nueva parálisis, el coste de dotación pública para los conciertos de centros privados se ha aumentado hasta más de 73 millones al tiempo que se siguen potenciando las licitaciones de Formación Profesional a centros como Jesuitas o Los Boscos".

Desde Comisiones Obreras "exigimos la construcción de estos Centros Integrados Públicos de Formación Profesional, sin más demora. Son necesarios para el impulso real de la Formación Profesional en nuestra región".