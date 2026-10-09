CCOO La Rioja guarda un minuto de silencio por Maricarmen y reclama que "no haya nadie más que se vea en su situación" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO La Rioja se ha concentrado este viernes para guardar un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, reclamando que "no haya nadie más que se vea en su situación".

Un recuerdo que han desplegado ante su sede, con carteles con una imagen de Maricarmen con una de sus frases: "Os pido a todos valor, defended lo que es vuestro", y que, tras el minuto de silencio, ha finalizado con un fuerte aplauso.

Como ha señalado la representante del sindicato Marian Alcalde, "nos reunimos hoy aquí para recordar a Maricarmen, Maricarmen tenía 87 años y vivió prácticamente toda su vida en su barrio del Retiro en Madrid".

"Nunca -ha continuado- dejó de pagar el alquiler, lo único que pedía era quedarse en su casa hasta el final de sus días. Es tremendamente injusto que su lucha, que es la de muchas otras Mari Carmen, la haya tenido que pagar con su propia vida. Y lo es todavía más, porque se podía haber evitado".

Porque, ha asegurado, "una casa no es un activo financiero, una casa es el lugar donde vivimos y donde cuidamos, es donde descansamos después de trabajar y donde viven nuestros recuerdos. Y es sobre todo donde queremos envejecer con dignidad, esa dignidad que es la que le arrebataron a Maricarmen".

"Por eso -ha añadido-, desde Comisiones Obreras, queremos trasladar nuestro cariño y nuestra solidaridad a su familia y a sus seres queridos. Y queremos decirle a Maricarmen que estamos en deuda con ella".

Y ha reseñado que "su dignidad sigue viva e intacta en todas las personas que luchan por una sociedad donde nadie tenga miedo a no poder pagar el alquiler a fin de mes, a que no le renueven el contrato o a tener que marcharse del barrio donde ha hecho su vida".

"Que la rabia y la memoria se transformen en lucha y organización. Por Maricarmen y para que no haya nadie más que se vea en su situación", ha finalizado.