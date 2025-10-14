CCOO La Rioja participa en la jornada de lucha en apoyo al pueblo palestino con concentraciones y asambleas

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la jornada de lucha convocada por los sindicatos CCOO y UGT para este martes 15 de octubre, en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio que está sufriendo, Comisiones Obreras de La Rioja realizará distintas acciones en los centros de trabajo de la comunidad.

Las actuaciones incluirán asambleas, minutos de silencio y concentraciones en diversos centros laborales, con el objetivo de mostrar la solidaridad de la clase trabajadora riojana con Palestina y exigir el fin de la violencia y la ocupación. Habrá lectura de manifiesto a las 10,00 en la sede de CCOO y a las 11,00 horas en Cruz Roja.

Además, durante toda la jornada se celebrarán asambleas, concentraciones y actos simbólicos en distintos centros de trabajo de la región.

Estas acciones se enmarcan en la jornada estatal convocada por CCOO y UGT para exigir, entre otras medidas, el alto el fuego permanente en Gaza, la retirada de las tropas israelíes de los territorios palestinos, la prohibición del comercio de armas con Israel y la revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.