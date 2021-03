CCOO y UGT La Rioja exigen al Gobierno retomar la agenda de reformas sociales porque "ahora sí toca"

Los secretarios generales de ambos sindicatos han entregado un manifiesto con sus reivindicaciones en la Delegación de Gobierno

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño grupo de miembros de CCOO y UGT La Rioja han vuelto a salir a la calle este jueves para pedir al Gobierno retomar la agenda de reformas sociales que quedó paralizada cuando irrumpió la pandemia porque "ahora sí toca".

Ambos sindicatos critican que, en los últimos meses, "nos hemos encontrado sorpresivamente con la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, la negativa de la derogación de la reforma laboral del 2012 y anuncio sobre indigestibles cambios en la política de pensiones sobre la necesidad y disminuir el gasto de las pensiones".

Por lo tanto, tal y como ha defendido el secretario general de UGT riojano, Jesús Izquierdo, "ahora sí toca hablar de la recuperación de derechos que tienen que ver con el SMI, con la reforma laboral y la reforma de las pensiones.

Ante esta situación, las fuerzas sindicales "piden subir este Salario Mínimo hasta alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio porque afecta a los colectivos más vulnerables que se han revelado como esenciales y que están en condiciones muy precarias".

También los sindicatos siguen insistiendo en derogación de la reforma laboral, "que ha precarizado el empleo y que no ha cumplido con su objetivo de acabar con la dualidad del mercado de trabajo".

"La derogación es necesaria para resolver los problemas de la negociación colectiva para acabar con la ultra actividad de los convenios y con la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al de empresa", ha defendido Izquierdo.

Izquierdo también ha explicado que "queremos manifestar nuestro rechazo más absoluto y frontal a los planteamientos de las pensiones porque exigimos que se restituya el acuerdo de 2011 y sea derogada la reforma del 2013".

En este sentido, ha recordado que "no vamos a aceptar planteamientos que tienen que ver con la penalización de la jubilaciones anticipadas, el retraso de la edad de jubilación, y mucho menos con la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión".

Por su parte, el secretario general de CCOO, Jorge Ruano, ha considerado que "no se entiende que un Gobierno de progreso siga en un marco legal de reforma laboral impuesta por el Partido Popular, que sigamos con una reforma de pensiones impuesta por el PP ni entendemos cómo no se aborda una subida del SMI que afecta a los sectores más precarizados". "Un gobierno que se autodenomina de progreso no puede mantener esta situación más tiempo".

Ruano ha recalcado, en esta semana en la que se conmemora el 8 de marzo, que las cuestiones que plantean afectan directamente a las mujeres: "el SMI afecta a sectores sin convenio altamente feminizados, la reforma laboral afecta a la precarización y a la temporalidad especialmente de las mujeres y la reforma de las pensiones condena a las mujeres a que la brecha salarial se extienda más allá de su vida laboral".