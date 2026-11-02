El CCR estrena una experiencia inmersiva 360º que recorre, a través del tiempo y los sentidos, la historia del vino - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja estrena 'Sumérgete en el Rioja', un espacio de realidad inmersiva que permitirá a los asistentes viajar en el tiempo, recordar la historia y vivir el presente de una de las señas que más identifica a nuestra región, el mundo del vino. Ocupando toda la superficie 360º y el suelo, este espacio permitirá disfrutar de una experiencia única dedicada también a los sentidos.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el director de Innovación y cofundador de IRALTA, César Urbina, han estrenado esta estancia que llega, precisamente, en el tercer aniversario de la reapertura del CCR. Tendrá cuatro pases (dos en horario de mañana y otros dos de tarde) entre semana y, para el fin de semana, se establecerán tres turnos por la mañana y otros tres por la tarde. El precio de la entrada general es de 5 euros para la visita del centro y de 10 euros para la visita al centro y experiencia inmersiva, con descuentos para personas con discapacidad, estudiantes o mayores de 65 años, entre otros.

VIAJE SENSORIAL

Se estrena así una experiencia inmersiva audiovisual que invita al visitante a embarcarse en un viaje sensorial a través del tiempo y el paisaje del vino. El espectador se transforma en tripulante de una nave sensorial que sobrevuelva millones de años de historia, desde las primeras vides silvestres hasta el presente sostenible y digital de la Denominación de Origen Calificada.

En concreto, el viaje comienza en una era prehistórica, avanza con la romanización y el comercio vinícola en Varea, atraviesa el Camino de Santiago y los monasterios medievales y se adentra en la modernidad con la llegada de la filoxera, la adopción del método bordelés y la creación de las grandes bodegas centenarias. El viaje culmina en el presente, donde tradición y tecnología conviven en una cultura profundamente ligada al vino.

Se trata, también, de un homenaje a las personas, al trabajo heredado y al valor de una tierra que ha hecho del Rioja uno de los grandes vinos del mundo.

LAS PAREDES "COBRAN VIDA"

Al acceder a la sala, el visitante se encontrará inmerso en una instalación envolvente. Un gran mapa de la DOCa Rioja proyectado sobre paredes y suelo. Un mapa vivo, con millones de puntos generados por IA que van variando por su color, forma y densidad en función de los datos actualizados en tiempo real de la Denominación.

Usando técnicas de videomapping que generan sensación de profundidad y volumen gracias a las animaciones 3D y la generación de huecos y espacios que se abren y cierran en los muros, las paredes de proyección cobran vida, el suelo se 'levanta' y comienza a construir los bastidores y las paredes de una nave de grandes ventanales, tuercas, tubos y madera.

Ahí comienza el viaje, cada vez que nos movemos en el tiempo, a través de las ventanas vemos las imágenes de un túnel de luces que avanzan velozmente. Las paredes de la nave están vivas, cuando llegamos a los diferentes momentos de la historia del vino de Rioja que se pueden visitar, las grande ventanas se abren, las paredes se retiran y vemos la imagen de fondo ocupando toda la superficie 360º y el suelo.

"EL MEJOR ESPACIO POSIBLE, EN EL CORAZÓN DE LOGROÑO"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado que con este nuevo espacio "se realza el potencial del vino" en el mejor espacio posible situado "en el corazón de Logroño". Una muestra que, como ha indicado, "no solo muestra sino que emociona y deja huella. Eleva el estándar museográfico del CCR y lo sitúa en sintonía con los grandes referentes internacionales de innovación cultural, aportando valor simbólico y diferenciador a la propuesta turística de la ciudad".

El vino y la vid, culmina, "han condicionado nuestra historia, nuestros paisajes, nuestro territorio... con esta nueva experiencia podemos entender el vino pero también sentirlo y comprenderlo".

15 MINUTOS DE DURACIÓN

Los responsables del proyecto son los hermanos Ángel y César Urbina, fundadores de IRALTA, un estudio de producciones virtuales con más de 20 años de experiencia en la creación de contenidos audiovisuales innovadores mediante el uso de la tecnología y narrativas inmersivas.

César Urbina ha explicado que, con esta experiencia, "el visitante accede a un espacio que evoca una bodega centenaria. La iluminación en penumbra, cuidadosamente dirigida, genera un ambiente de recogimiento, pausa y misterio. Durante 15 minutos "el espectador vivirá en primera persona un viaje inmersivo en el espacio y tiempo".

Con la apertura de esta estancia, el CCR ocupa ya todo su espacio con exposiciones, salas multiusos y zonas de trabajo.

ALREDEDOR DE 113.800 PERSONAS EN TRES AÑOS

Precisamente para hacer un balance de estos tres años, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha destacado el buen funcionamiento del centro que "no ha parado de crecer" desde su reapertura.

En estos tres años han pasado por sus instalaciones alrededor de 113.800 personas y en los primeros 10 meses de 2026 ya han paseado por allí 38.000 personas. Los meses de mayor intensidad son desde marzo a agosto. El perfil de los visitantes es de un 84 por ciento de personas de fuera de La Rioja.

La actividad del centro convive con el personal municipal del área de Comercio y Turismo que tiene ahí sus oficinas, además de ser la sede de la Asociación de Sumilleres de La Rioja.