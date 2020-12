El CECOR califica como "tranquilo" el puente festivo en La Rioja

Los mayores incumplimientos son los relacionados con la restricción de movilidad nocturna, con un total de 235 propuestas de sanción

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación (CECOR), órgano que tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las medidas contenidas en el Real Decreto 926/2020, así como del resto de normativa autonómica dictada para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, ha valorado como "tranquilo" el puente festivo, tal y como demuestran la disminución de propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas específicas acordadas para frenar la propagación de la enfermedad.

A pesar de ello, el mayor de los incumplimientos durante esta semana son los relacionados con la restricción de movilidad nocturna establecida entre las 23 horas y las 5 de la mañana, con un total de 235 propuestas de sanción. Por ello, el CECOR insiste en que Policía Nacional, Guardia Civil y todas las policías locales velarán por el cumplimiento estricto de este horario.

En concreto, durante la última semana, en La Rioja se han propuesto para sanción a un total de 660 ciudadanos: por no usar mascarilla, 177 -15 en el transporte, 12 en locales y 150 en otras situaciones-; por fumar sin guardar la distancia de seguridad, 21; por no respetar la distancia de seguridad entre personas, 4; por no respetar el máximo de 6 personas que pueden estar reunidas, 79; por no respetar el confinamiento perimetral, 127; por no respetar el confinamiento nocturno, 235; y por no respetar el confinamiento sanitario, 17.

En cuanto a los locales, se han efectuado 218 inspecciones, de las cuales han conllevado el cierre de 4 chamizos y se han propuesto para sanción a 5 establecimientos, 4 por permitir el no uso de mascarilla y uno por no cumplir con las distancias establecidas.

Por último, el CECOR anima a que, de cara a los próximos días, se escalonen las compras navideñas en los comercios de La Rioja, sin esperar a realizarlas únicamente durante el fin de semana. De esta forma, se evitará una alta presencia de personas en los centros comerciales y en las zonas de tiendas de los municipios.