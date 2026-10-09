La celebración del Año Rafael Azcona protagonizará el 20 de octubre el cupón de la ONCE - ONCE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centenario del nacimiento de Rafael Azcona, guionista imprescindible de la historia de la cinematografía de nuestro país, es el motivo del cupón de la ONCE del martes 20 de octubre que han presentado este viernes la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González Herrero, y el presidente del Consejo Territorial de la entidad, Javier Muñoz Ruiz, junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El cupón, del que se van a distribuir 5 millones de ejemplares por todo el país, está ilustrado con el diseño de Mikel Casal que el consistorio ha utilizado durante estos meses para celebrar el 'Año Rafael Azcona'. La Organización se suma así a los homenajes que está recibiendo el guionista logroñés a lo largo de este 2026.

El alcalde de Logroño ha agradecido al Grupo Social ONCE sumarse a esta celebración "y contribuir con ello a extender el reconocimiento de la figura y obra de uno de nuestros vecinos más universales al conjunto del país".

"Su talento, cultivado desde la infancia en las calles de Logroño, así como sus lecturas y vivencias en su ciudad natal, consolidaron una trayectoria brillante que situó a este logroñés entre las figuras más respetadas de la cultura nacional del siglo XX", ha sentenciado.

Por su parte, la delegada de la ONCE en La Rioja ha señalado que "el Cupón de la ONCE reparte cada día ilusión, esperanza y oportunidades, pero también se ha convertido en un excelente vehículo para difundir y poner en valor los principales referentes culturales, sociales y patrimoniales de nuestros territorios". "Para la ONCE es un orgullo dedicar este cupón a Rafael Azcona, una de las figuras más universales de La Rioja," ha resaltado Belén González.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.