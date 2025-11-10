La celebración 'España en Libertad.50 años' acercará a los jóvenes "cómo hemos mejorado en derechos ciudadanos"

Archivo - El rapero madrileño El Chojin participa en los actos - EUROPA PRESS/GALAMENORCA - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración 'España en Libertad. 50 años', concebida para conmemorar cómo hace medio siglo "España empezó a caminar hacia la libertad", acercará a los más jóvenes "cómo hemos mejorado en derechos ciudadanos", tal y como ha avanzado la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.

Noviembre "va a ser un mes importante", ha dicho Arraiz en una rueda de prensa en la que ha presentado "una serie de actos muy diferentes" para "reivindicar la democracia en la que nos hemos convertido" cincuenta años después.

El año 1975, ha relatado, "fue un momento de gran incertidumbre política" en el que "la sociedad española decidía apostar por la democracia y por la libertad".

España decidió "emprender un largo camino" que fue, además, "complejo y azaroso porque supuso una transformación política, institucional, social y económica que triunfó y que nos ha acabado convirtiendo a este país en un país avanzado, influyente, abierto y tolerante".

Para Arraiz, "es muy importante recordar lo mucho que hemos logrado porque es la mejor forma de entender lo mucho que podemos lograr de cara al futuro".

Sin embargo, un sondeo del CIS ha puesto sobre la mesa que "casi el veinte por ciento de los jóvenes españoles considera que la dictadura franquista fue buena o muy buena".

Ha considerado que es la desinformación, o la falta de conocimiento histórico, así como el influjo de discursos populistas y franquistas "que últimamente se están dando en nuestro país" lo que lo ha ocasionado.

Por eso, se han organizado una serie de actos, en colaboración con el comisionado especial creado para el desarrollo de esta iniciativa dentro del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, centrados en los más jóvenes.

Se ha previsto la impresión de una ilustración conmemorativa de la artista riojana Raquel Marín, que se incluirá en distintos productos que se repartirán al público general.

Además, se facilitará a los institutos que lo pidan los ejemplares "que sean necesarios" del libro 'Franco para jóvenes', de Erik Martínez Westley y José Antonio Martínez Soler, y la novela gráfica 'El abismo del olvido', del historietista Paco Roca y del periodista Rodrigo Terrasa, también para las bibliotecas riojanas.

Por otro lado, Octubre Corto se suma a la iniciativa: 'España en Libertad. 50 años' con la programación de tres sesiones de cortos en zonas rurales (Ventosa, Casalarreina y Arnedillo).

El viernes, 14 de noviembre, la Universidad de La Rioja acogerá una mesa redonda sobre La Transición en España, en la que participarán el cantautor Víctor Manuel y el periodista y Premio Ondas 2025 Isaías Lafuente.

En este espacio también se ha previsto, entre otros, una ponencia del historiador riojano Carlos Gil Andrés y la participación de la Asociación de Memoria Histórica 'La Barranca'.

DE CÁRCEL A LUGAR DE DIVERSIDAD

Asimismo, el próximo lunes, 17 de noviembre, se ha organizado una mesa redonda en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), edificio que cumple cien años de vida.

Arraiz ha puesto el acento en que se trata de un lugar emblemático de la memoria democrática en Logroño, al ser una de las cuatro cárceles de la ciudad durante la Guerra Civil que hoy "es un espacio para la diversidad y la cultura".

En la mesa redonda se abordarán aspectos como la mejora de los derechos de la ciudadanía desde 1975. En ella participarán el matemático logroñés Eduardo Sáenz de Cabezón, 'El Chojín', rapero español de ascendencia ecuatoguineana, y la ilustradora riojana Raquel Marín.

"Lamentablemente está claro que hay cierto colectivo, ciertas personas que pueden dejarse seducir por quienes prometen orden, seguridad, riqueza, en discursos fáciles, de 140 caracteres generalmente, y que acaban arrematándonos a las personas la memoria de lo que supone vivir, insisto, en dictadura", ha recalcado.

Con estos actos, ha dicho, se quiere que los jóvenes "conozcan que al frente de España estaba instaurada una dictadura represora entre los años 1939 y 1975 y lo que suponía vivir en dictadura en contraposición a lo que supone vivir en democracia".

"Porque claro, cuando uno ha pasado toda su vida bajo el velo protector de la democracia es fácil olvidar lo que puede suponer una dictadura", ha subrayado.