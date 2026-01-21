Celia Sanz, sobre los hallazgos arqueológicos en calle Beti Jai: "Ni van a interrumpir ni a alargar los plazos" de obra

Imagen de los arqueológicos detectados en las obras de remodelación de la calle Beti Jai - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha confirmado este miércoles que el hallazgo de restos arqueológicos en las obras de remodelación de la calle Beti Jai, en las Cien Tiendas, "ni van a interrumpir ni van a alargar los plazos" de estos trabajos.

El propio Consistorio ha informado este pasado martes del hallazgo de restos arqueológicos en este entorno. Restos, como se ha apuntado en un comunicado, "que se van a analizar y catalogar, mientras prosigue el desarrollo de los trabajos".

La regeneración del Paseo de las Cien Tiendas comenzó este mes de enero con la actuación en la calle Beti Jai, con las obras adjudicadas por un importe de 414.394,91 euros a la empresa CJM Obras y Gestión Sostenible.

En el marco de la ejecución de los trabajos, "se han hallado restos de un arco de ladrillo que debe estudiarse, con el fin de georreferenciar, analizar y catalogar los restos antes de proceder a su protección y posterior tapado".

Una vez se ha notificado el hallazgo al Ayuntamiento, técnicos de Espacio Público y Arquitectura del Consistorio han acudido a las obras y, también, se ha dado traslado a los arqueólogos de la Comunidad Autónoma, que han estado también revisándolo.

La empresa adjudicataria, en coordinación con el Ayuntamiento de Logroño, debe contratar ahora la supervisión arqueológica correspondiente.

La remodelación de la calle Beti Jai comenzada dará continuidad a la intervención realizada para conectar la Glorieta del Doctor Zubía con las Cien Tiendas y permitirá seguir consolidando el itinerario peatonal entre esta zona y el Casco Antiguo.

"Ese hallazgo -ha insistido hoy Sanz a preguntas de los periodistas- no va a afectar absolutamente para nada al desarrollo de las obras".

Así, ha explicado que "las obras se hancontinuado por otra zona, va a estar en los plazos que en principio habíamos previsto, pero desde luego como respetuosos que somos con el patrimonio, hemos activado los protocolos que son absolutamente necesarios".

En este sentido, Celia Sanz ha relatado que "nos hemos puesto en contacto con los arquitectos de la Comunidad y una vez que eso esté analizado, desde luego seguiremos con el desarrollo de los trabajos".

"Pero el hecho de que, debido a esa incidencia y a ese hallazgo hayamos activado esos protocolos que son necesarios, para nada van a ni interrumpir ni alargar los plazos que nosotros habíamos establecido en esa hoja de trabajo en esas obras en la calle Beti Jai", ha finalizado sentenciando la portavoz.