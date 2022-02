Ceniceros, sobre Feijóo, afirma que "estamos deseando que de el paso adelante" para liderar el PP

Archivo - El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros - PP LA RIOJA - Archivo

Ha calificado de "alarde de responsabilidad" de Casado el convocar una Junta Directiva que a su vez convoque un Congreso Extraordinario

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en referencia al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que voces del partido apuntan como la persona que releve a Pablo Casado al frente del PP nacional, ha afirmado que cree que "dará el paso adelante" algo que "estamos deseando la mayoría de presidentes y de organizaciones territoriales".

Ceniceros ha atendido a los medios de comunicación en el Parlamento de La Rioja, donde se está desarrollando una sesión plenaria, para analizar la situación de su formación a nivel nacional.

Ha dicho haber vivido "con mucha preocupación" la crisis en el PP, que le ha hecho "atender a numerosos alcaldes y afiliados que estaban llamando y procurando poner serenidad". "No estamos acostumbrados a lo que ha pasado; llevo 40 años en el partido y no recuerdo una crisis como esta, quizás en 1986, pero no tiene nada que ver con esta", ha añadido.

Ahora, ya, tras cuatro o cinco días "hay una vía de solución que estamos contentos porque se puede arreglar".

Ceniceros ha asegurado que "no es cuestión de hablar de ganadores o de perdedores; aquí ha habido un problema, una crisis en una organización, y ahora está en vías de resolverse, pensando en el presente inmediato y en el futuro". "Si que es cierto que quiénes hemos perdido hemos sido todos los miembros de este partido y todos los afiliados", ha destacado.

El presidente del PP riojano ha asegurado que Casado "ha contado siempre con el cariño, la lealtad y con el respeto, tanto mío como de la organización en La Rioja, algo que él también ha demostrado siempre que ha hecho falta". En este sentido, ha recordado que "son innumerables las veces que lo hemos tenido aquí" en la región, señalando que "la última ocasión fue en defensa de nuestro vino".

El líder de los 'populares' riojanos ha calificado de "alarde de responsabilidad de nuestro presidente y de nuestro partido se ha decidido convocar una Junta Directiva que a su vez convoque un Congreso Extraordinario, que va a servir para restañar heridas, para aglutinar voluntades, pero sobre todo para relanzar el proyecto político del Partido Popular".

"Tenemos que dejar de ser parte de conflicto, sino que tenemos que ser parte de la solución, y eso lo vamos a hacer desde el Partido Popular tomando las decisiones necesarias", ha añadido.

Todo ello, porque según ha concluido Ceniceros el PP "tiene el compromiso y el reto de ser alternativa al peor Gobierno de España en los momentos más difíciles de nuestra democracia".