Un centenar de docentes participan en la I Jornada de Buenas Prácticas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de docentes han participado en la I Jornada de Buenas Prácticas de Innovación e Investigación Educativa, organizada por la Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), que permitirá redundar en la mejora del aprendizaje del alumnado e impulsar el desarrollo de iniciativas educativas que impulsen la innovación y la investigación.

El consejero de Educación y Empleo, Miguel Ángel Fernández Torroba, ha participado hoy en el acto de apertura de esta jornada, junto con el formador en prácticas restaurativas en el ámbito educativo Ricard Vila Barceló, quien ha tratado, durante la ponencia inaugural, sobre las buenas prácticas como eje transformador e impulsoras del bienestar y la convivencia en la comunidad educativa.

En este encuentro también han participado 40 docentes que han presentado 30 experiencias desarrolladas en los centros educativos riojanos durante el curso 2025-2026 con la finalidad de identificar, difundir y fomentar buenas prácticas educativas que mejore el aprendizaje del alumnado.

Durante esta I Jornada, que nace con vocación de continuidad como cita anual, Fernández Torroba ha indicado que "queremos reconocer el liderazgo de quienes impulsan acciones con impacto en su centro, dentro y fuera del aula", para que "lo que funciona en un centro llegue a otros", además de "animar a más docentes a innovar, investigar y compartir" porque "lo que se hace bien en un aula no debería quedarse en esa aula".

También ha querido agradecer a los ponentes y los centros participantes por "su generosidad al abrir sus aulas y proyectos", al alumnado del Grado Básico de Cocina y Pastelería del CEPA Plus Ultra, quien ha ofrecido el ágape final como "aprendizaje real al servicio de la comunidad" y al Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la organización de esta jornada.

Las comunicaciones de la I Jornada de Buenas Prácticas de Innovación e Investigación Educativa se publicarán en un libro de actas con ISBN, para reconocer y difundir el trabajo del profesorado. Además, el encuentro forma parte del ecosistema de mejora educativa basado en la evidencia, junto a otros programas como ObservaRioja de observación entre docentes.