Un centenar de personas se concentra alrededor del nombre de las víctimas de violencia machista: "Cada uno es una vida"

Concentración contra la violencia machista convocada por Kirké - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado, en la tarde de hoy en la Plaza del Mercado, alrededor del nombre de las víctimas de violencia machista. "No son números, cada uno es una vida", ha resaltado la portavoz de Kirké: Feministas en Acción, Isabel Ilzarbe.

La concentración, convocada por Kirké, se ha sucedido después de los últimos asesinatos machistas, tres esta última semana y dos de ellos en un lapso de menos de 24 horas.

"El movimiento feminista ha contabilizado 57 feminicidios y otros siete crímenes relacionados con la violencia machista, como menores, hermanos... Por tanto, estamos hablando de 64 víctimas en total de la violencia machista" este 2026, ha indicado.

Para Kirké, "es el momento de actuar, de salir a la calle y de mostrar nuestra repulsa al machismo en todas sus formas y, por supuesto, a la punta del iceberg, que es esta violencia que termina en los asesinatos".

El movimiento ha considerado necesario salir a pesar de las concentraciones que ya se realizan desde las instituciones. Un homenaje que, para Ilzarbe, "es completamente insuficiente y, muchas veces, es algo más estético que reivindicativo y que no sirve realmente ni para concienciar a la ciudadanía ni para reclamar medidas".

Y es que, precisamente, ha dicho, "al ser actos institucionales muchas de las exigencias no están" como por ejemplo que se revise la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género estatal y que se "desarrolle plenamente" la Ley de Violencia de Género de La Rioja.

Esta última, ha afirmado, "está teniendo un desarrollo completamente deficitario". Ha sumado la necesidad de que "se aumenten los recursos para víctimas, especialmente aquellas que están en situación de vulnerabilidad extrema". Reivindicaciones que en un acto institucional "no están porque son las propias instituciones las que tienen que hacerlo".

Ha considerado que "están fallando demasiadas cosas", como la coordinación. "Hemos conocido casos de mujeres que al pasar el test de VioGen con la policía les ha dado un riesgo alto y, sin embargo, al pasar por las instituciones judiciales ese riesgo no se ha considerado".

Ha sumado la violencia institucional: "Mujeres que necesitan una orden de protección y no se les concede o llega tarde; agresores que se saltan esas órdenes de protección y no tienen ninguna consecuencia, o si tienen una consecuencia, llega demasiado tarde; y mujeres que están empezando a tener más miedo a poner una denuncia que al hecho de denunciar. Y eso también es gravísimo".

Ha considerado que, si bien se creía que estamos mucho más concienciados respecto a lo que es la violencia machista y a sus consecuencias "nos estamos dando cuenta de que los discursos negacionistas y machistas están teniendo un nuevo auge y están calando poco a poco en la sociedad".

Las velas sobre los nombres de las mujeres asesinadas se han sumado al mensaje: "Hartas". "Hoy nos concentramos para gritar que la violencia machista es la expresión más brutal de un sistema patriarcal", han afirmado en el comunicado que se ha leído.