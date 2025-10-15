El Centro Comercial 'Berceo' presenta este viernes su nueve identidad de marca con una visita institucional

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo, propiedad de Barings Core Logroño y Olimpo Real Estate Socimi y gestionado por Cushman & Wakefield, celebrará este viernes 17 de octubre a las 11,00 horas una Visita Institucional dirigida a medios y autoridades con motivo de la presentación oficial de su proyecto de rebranding.

Durante el acto, Berceo dará a conocer su nueva identidad de marca, una transformación que busca posicionar al Centro como un referente regional y nacional en retail, ocio y restauración, dotándolo de una personalidad moderna, diferencial y cercana.

El evento contará con la intervención de Rosario Salas, directora del Centro Comercial Berceo, quien compartirá con los asistentes los detalles del proyecto y los objetivos estratégicos de esta nueva etapa. También intervendrán Sergio García Muros, CEO y director de Estrategia en Estudio Astilla; Ale Moreno Paramio, cofundador y director Creativo en Estudio Astilla; y Esperanza Pérez Lázaro, socia y directora de Comunicación en Agencia Fandom. El acto contará con la asistencia de Leonor González Menorca, concejala de Relaciones Institucionales; Luis Pérez Echeguren, gerente de ADER; y Florencio Nicolás, director de la Cámara de Comercio.

El proyecto de rebranding incluye el estreno de una identidad visual y verbal propia, diseñada por Estudio Astilla, junto con una innovadora campaña urbana firmada por Fandom. Con esta nueva imagen, Berceo se proyecta como la "ventana de Logroño al mundo", consolidando su papel de referente en retail, ocio y restauración, además de convertirse en un auténtico motor de tendencias, modernidad y cultura que trasciende el consumo.