El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge el viernes el concierto del guitarrista Marcos Marín - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge este viernes, 22 de mayo, el concierto de guitarra clásica de Marcos Marín. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, será a las 19,00 horas.

Marcos Marín, profesor del Conservatorio de Música de Calahorra, ofrecerá una propuesta musical centrada en la guitarra clásica con la que recorrerá diferentes épocas y estilos con obras de Bach, Ponce, Barrios y Smaili, un repertorio pensado para mostrar la evolución y riqueza sonora de la guitarra a lo largo del tiempo.

Se trata de una actividad que es posible gracias a la organización de Fundación Caja Rioja y al apoyo del Ayuntamiento de Calahorra a través de la convocatoria de subvenciones a actividades culturales 2026.