El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge el viernes el concierto del guitarrista Marcos Marín

Titulado 'A través de los siglos', será a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge el viernes el concierto del guitarrista Marcos Marín
El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge el viernes el concierto del guitarrista Marcos Marín - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 9:11
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LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge este viernes, 22 de mayo, el concierto de guitarra clásica de Marcos Marín. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, será a las 19,00 horas.

Marcos Marín, profesor del Conservatorio de Música de Calahorra, ofrecerá una propuesta musical centrada en la guitarra clásica con la que recorrerá diferentes épocas y estilos con obras de Bach, Ponce, Barrios y Smaili, un repertorio pensado para mostrar la evolución y riqueza sonora de la guitarra a lo largo del tiempo.

Se trata de una actividad que es posible gracias a la organización de Fundación Caja Rioja y al apoyo del Ayuntamiento de Calahorra a través de la convocatoria de subvenciones a actividades culturales 2026.

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