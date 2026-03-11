El Centro Fundación Caja Rioja-Gran Vía expone por primera vez la colección privada de pintura de Carmen Domenech - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja-Gran Vía expone por primera vez la colección privada de Carmen Domenech, que recorre, a través de veintiuna obras, pinturas de los siglos XVII al XX. Está compuesta principalmente de paisajes y retratos, en su gran mayoría de temática religiosa.

Las obra cuentan con la firma de Isodoro Tapia, Federico Jiménez Fernández, Emilio Payés o Julien Valette. La coleccionista ha indicado que es una muestra que "pienso que a la gente le puede gustar porque es pintura que no puedes encontrar más que en los museos o en sitios así".

Ha señalado que las ido adquiriendo "a lo largo de los años", porque "iba un sitio y veía un cuadro y lo compraba", pero "también muchos en subastas", hasta el punto de llegar a almacenar hasta 150 obras, "la mayoría en un trastero de mi casa, y también un local alquilado".

Domenech, comerciante joyera, ha señalado que algunos también son de su padre, que "también le gustaba adquirir obra, y además él pintaba alguna obra". "Esto le venía a que era grabador y joyero, y de ahí le venía su afición al arte", ha destacado.

Entre las obras ha destacado la coleccionista 'La Virgen del Rosario" en el que la Virgen aparece con un rosario de coral, siendo una obra de Isidoro Tapia, "pintor muy reconocido en el siglo XVII".

De cara al futuro, al no tener descendencia, se plantea donar alguna obra al Ayuntamiento de Logroño o al Museo de La Rioja, pero "todavía no lo he decidido".

La coleccionista ha señalado que en alguna ocasión "he vendido alguna obra, por mi carácter comerciante, aunque si que es verdad que me ha dolido en el corazón, porque se establece un vinculo afectivo con las obras".