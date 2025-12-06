El Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada acoge la exposición "Historia de las muñecas" - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierta en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada la exposición 'Historia de las muñecas: el mundo de Nancy', que podrá visitarse hasta el 5 de enero en el Centro Cultural. Se trata de una colección particular de Marta Martínez Aguilar.

Marta nació a principios de los años 70, poco después de la muñeca Nancy, y desde muy pequeña mostró pasión por este clásico de Famosa, aunque como muchos de los coleccionistas, fue ya en la época adulta cuando comenzó a coleccionar, gracias sobre todo a las reediciones que Famosa sacó de Nancy desde inicios del siglo XXI.

Prácticamente todos los modelos que se exhiben en la exposición son originales de la época, muchos de ellos conseguidos en mercadillos, rastros o ferias de antigüedades.

Se trata de la primera vez que muchas de estas muñecas ven la luz, gracias a esta iniciativa de Fundación Caja Rioja en colaboración con la Dirección General de Cultura.

En la exposición se podrán ver hasta 130 muñecas, la gran mayoría de ellas Nancy de Famosa, creada en 1968 por la empresa Fabricantes Agrupados de Muñecas de Onil, Sociedad Anónima; también hay varios ejemplares de Lucas (el amigo de Nancy), Lesly (la hermanita de Nancy) y Kika, una muñeca similar a Nancy, nacida a principios de los 70, y con la que se podía jugar con todos los vestiditos y complementos de Nancy.

Podremos ver un dormitorio completo de Nancy, con su armario lleno de ropa, la cama, el vestidor, el sinfonier, así como baúles y maletas; varios ejemplares de Primera Comunión a lo largo de los años, así como vestidos de novia, de fiesta, de gala, sevillanas, cuentos infantiles, películas etcétera.

Además, se muestran ejemplares de Nancy inspirados en personajes populares, como la pintora mexicana Frida Kahlo, la actriz Marilin Monroe, o una de las últimas en salir al mercado, la cantante española Aitana.

No podían faltar las chicas de la Cruz Roja, la Nancy Pintora, Exploradora, Esquiadora o Tenista, las Nancys "negritas" con pelo rizado o incluso una Nancy con el traje regional de La Rioja.

Asimismo, hay una selección de vestidos de grandes diseñadores, como Hanibal Laguna, Devota&Lomba, Roberto Torreta, Ion Fiz o Roberto Verino entre otros.

Para la muestra han colaborado Mª Carmen Mateo, Cristina Domingo, Ana Mª Jiménez, Antonio Calzado Infantil, www.retrobjetos.com, Asocición ProCabalgata de Reyes de Santo Domingo de la Calzada y Juguetería Mario de Santo Domingo.

Además, la exposición tiene un carácter solidario a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer. Entre las personas asistentes se sorteará una muñeca Nancy colección, con vestido de novia diseñado por Ion Fiz en 2017, cedida por Juguetería Mario de Santo Domingo de la Calzada.

La exposición podrá visitarse hasta el 5 de enero de 2026, en horario de 18,00 a 21,00 horas, excepto festivos. Está organizada por Fundación Caja Rioja y cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Cultura.