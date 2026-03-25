Centro Investigación Dato La Rioja, "decisivo" para hacer a la región "referente" en economía e industria digital

Imagen de la reunión de seguimiento. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cidatum, Centro de Investigación del Dato, "se ha consolidado como el pilar de nuestro ecosistema innovador y el instrumento decisivo para hacer de La Rioja una referencia nacional en materia de economía e industria digital".

Además, este nodo tecnológico "cumple una función estratégica al generar conocimiento, impulsar proyectos de I+D+i y acompañar a las empresas riojanas en su transformación digital".

Cidatum es una iniciativa que impulsa La Rioja Digital (asociación de empresas tecnológicas y digitales de La Rioja) en colaboración con el Gobierno regional.

Así lo ha destacado este miércoles el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, en una comparecencia junto al presidente de La Rioja Digital, Ignacio Gurría, al término de una nueva reunión que ha mantenido la comisión de seguimiento del convenio suscrito en julio del año pasado.

Un acuerdo por el que la Administración regional se compromete a realizar una aportación anual de 600.000 euros anuales para financiar el desarrollo de las actividades de funcionamiento de Cidatum.

Alfonso Domínguez ha manifestado "la enorme satisfacción" del Ejecutivo regional con los avances alcanzados por el Centro en el impulso de la economía digital riojana.

El balance confirma "un notable dinamismo y crecimiento del sector tecnológico riojano y la captación y la retención de talento digital e investigador".

Según ha explicado "se han presentado 20 proyectos, con un presupuesto global de 44 millones de euros, en los que participan 21 empresas riojanas".

De ellos destacan "APPTC de Red.es, centrado en casos de uso de tecnologías cuánticas aplicadas a sectores productivos estratégicos, y SCI Monitor, herramienta para medir y optimizar el consumo energético y la huella de carbono del software".

Por su parte, el presidente de La Rioja Digital, Ignacio Gurría, ha destacado como principales hitos "la mayor capacidad investigadora, más proyectos de I+D+i, el incremento de empresas participantes y una proyección nacional y europea reforzada gracias a la presencia en redes y proyectos de vanguardia".

PLAN DE ACCIÓN.

Cidatum "ha fortalecido su estructura con la incorporación de tres perfiles clave - dirección técnicocientífica, ingeniería de IA y desarrollo web- que amplían su capacidad investigadora".

Además, "ha avanzado en su Plan de Acción para obtener la acreditación como Centro Tecnológico estatal", con su inclusión en el registro nacional del Ministerio de Ciencia, un hito que Gurría ha marcado como "escenario ambicioso" para lograr en 2028 y que dará a la iniciativa "más oportunidades de proyectos y de financiación".

Será con un 'benchmark' nacional y europeo de centros, la evaluación de requisitos oficiales y una hoja de ruta para establecer las acciones necesarias para reforzar personal investigador, captar proyecto, ampliar su base empresarial con el fin de alcanzar los diferentes hitos establecidos para conseguir el registro.

Asimismo, ha explicado que el centro "se ha integrado en FEDIT, la red nacional de centros tecnológicos, reforzando su posicionamiento y sus alianzas".

Y, ha dicho, "ha incrementado su presencia en eventos estratégicos como el Congreso Nacional de Clústers, Foro Transfiere o Talent Arena, y ha acompañado a empresas riojanas a ferias sectoriales como, por ejemplo, Fruit Attraction, Cybersecurity World o Smart City Expo World Congress".

La misión de innovación a Barcelona, con 12 empresas socias, permitió visitar instituciones punteras como el Barcelona Supercomputing Center o Mobile World Capital.

El Gobierno de La Rioja y La Rioja Digital han reafirmado su compromiso de seguir trabajando para impulsar proyectos de alto impacto a través de Cidatum y, de esta forma, consolidar un sector digital fuerte, competitivo y capaz de generar oportunidades en toda la región.