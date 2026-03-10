El Centro Riojano en Madrid celebra este martes con un acto institucional su 125 aniversario

Archivo - Logo del Centro Riojano de Madrid - CENTRO RIOJANO DE MADRID - Archivo

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Riojano en Madrid celebrará este martes con un acto institucional su 125 aniversario.

Según informan desde la institución, el acto se desarrollará a partir de las 19 horas, y comenzará con la inauguración de la placa conmemorativa del 125 aniversario por el presidente del Gobierno de La Rioja don Gonzalo Capellán.

Acto seguido, y contando con la presentación del periodista de Radio España Isaac Palomares, intervendrán José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro Riojano de Madrid; y el propio Capellán.

Posteriormente, se ofrecerá una actuación de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid. Para finalizar el acto, se ofrecerá un vino de Rioja con picoteo para los asistentes.