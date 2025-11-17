El Centro Riojano de Madrid entrega los premios dentro de las fiestas de San Millán 2025 - CENTRO RIOJANO DE MADRID

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Riojano de Madrid ha entregado los premios dentro de las fiestas de San Millán 2025 que han recaído, entre otros, en el Consejo Regulador de la DOC Rioja, los danzadores de Anguiano o el club Ocisa Rioja Voley Rioja.

El viernes fue el pregón a cargo del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, que dio paso al día siguiente a la misa en la parroquia del Santísimo Cristo de la Salud, amenizada por la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid.

A continuación, Rupérez Caño ofreció un discurso de bienvenida a todos los asistentes, y a continuación se entregaron los galardones a los homenajeados, resaltando los méritos de cada uno de los premiados Moisés Rodríguez, presentador del Canal 24 horas de TVE.

Este año los galardonados han sido en Ciencias el Centro Tecnológico del Calzado de Rioja, recogido por Javier Oñate Domínguez, director Gerente y CEO de Novex; el premio a las artes recayó en la Danza de Anguiano, recogido por Gemma López Hernáez, alcaldesa de Anguiano.

El premio a las Letras ha sido Francisco Javier Pascual Corral, editor y director de La Prensa del Rioja, quien recogió el galardón, para a continuación otorgar el del deporte al Club Ocisa Rioja Voley, recogida por Águeda Crespo, presidenta del Club.

El premio a la Enología para el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el centenario de la Denominación, recogiendo el premio Alfredo Sánchez Sodupe, presidente de la Comisión Técnica y de Control del Consejo Regulador.

El premio a la Gastronomía ha ido a parar a la Indicación Geográfica Protegida 'Chorizo Riojano', recogiendo el premio Mercedes Polo directora de Marketing de la empresa fabricante Alejandro Miguel. Al acto acudió Pedro Crespo, presidente de la Cofradía del Vino de Rioja , entre otras personalidades. Todos los homenajeados han agradecido al presidente y a los miembros de la Junta de Gobierno los galardones recibidos. Por último, tuvo lugar la comida de Hermandad.