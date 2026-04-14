Los centros de día de Arnedo y Calahorra abrirán sus puertas el próximo 1 de mayo

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los centros de día de Arnedo y Calahorra abrirán finalmente sus puertas el próximo 1 de mayo, tal y como se ha acordado este martes en Consejo de Gobierno.
El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha dado a conocer este anuncio que responde así a las críticas de diferentes partidos políticos y sindicatos que reclamaban, desde hace semanas, la apertura inmediata de ambos centros.
Domínguez ha recordado que el nuevo centro de día de Calahorra, situado junto a la Residencia de Personas Mayores 'Los Manitos' y al Hospital de Calahorra, contará con 60 plazas -30 más que las disponibles hasta ahora- y una superficie de casi 1.900 metros cuadrados.
Por su parte, el nuevo centro de Arnedo se integra en una parcela contigua a la residencia 'Ciudad de Arnedo'. Ofrecerá 40 plazas, duplicando la capacidad anterior. Estas instalaciones proporcionarán atención diurna especializada, terapéutica y asistencial a personas mayores dependientes, mejorando su autonomía y el apoyo a sus familias.