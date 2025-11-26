Centros de salud de Haro y Calahorra ofrecerán el 3 de diciembre vacunación sin cita previa frente a gripe y covid

Archivo - Una mujer se vacuna contra la gripe - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja activará el próximo miércoles, 3 de diciembre, nuevos puntos de vacunación sin cita previa en los centros de salud de Haro y Calahorra, en horario de 16,00 a 20,00 horas, dentro del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Esta medida excepcional busca reforzar la inmunidad de la población riojana ante el incremento estacional de virus respiratorios y facilitar el acceso a la vacuna sin necesidad de realizar trámites previos. Podrán acudir todas las personas que deseen recibir su dosis de gripe, COVID-19 o intranasal pediátrica, según corresponda.

Cabe recordar que la apertura del dispositivo especial en el Hospital Universitario San Pedro, que estará operativo hasta el próximo viernes, día 28, ha tenido una excelente acogida.

En total, durante las dos primeras jornadas, celebradas el 24 y 25 de noviembre, se han administrado 382 vacunas de gripe, 216 de COVID-19 y 1 dosis intranasal infantil, cifras que confirman la buena respuesta de la ciudadanía y que la Consejería de Salud y Políticas Sociales espera replicar en Haro y Calahorra.

PLAN DE CONTINGENCIA PLENAMENTE OPERATIVO

La activación puntual de estos nuevos puntos de vacunación se enmarca en las actuaciones del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026, que contempla medidas escalonadas según la situación epidemiológica.

Entre ellas, destacan la habilitación de circuitos diferenciados en urgencias, la intensificación del seguimiento en residencias y el refuerzo de los recursos asistenciales para garantizar la atención en los momentos de mayor demanda. Respecto a la campaña de vacunación 2025-2026 continúa avanzando a buen ritmo.

En el caso de la gripe, se han administrado ya 74.716 dosis, alcanzando una cobertura del 55,86 por ciento en personas mayores de 65 años, diez puntos más que la semana previa. En lo relativo a la vacuna frente a la COVID-19, La Rioja ha administrado 33.031 dosis, situando la cobertura en mayores de 70 años en el 45,32 por ciento, también con un incremento de diez puntos respecto a la semana anterior. Además, se han administrado 1.939 dosis de VRS en residencias de personas mayores.

Desde la Dirección General de Salud Pública insisten en que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, proteger a los colectivos vulnerables y reducir el impacto asistencial durante las próximas semanas.