El CEO Villa de Autol rememora los 'juegos de ayer' en el XVI Maratón de Cuentacuentos que se celebrará el 20 de junio

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, participa en la presentación del XVI Maratón de cuentacuentos CEO Villa de Autol - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, y la directora del Centro de Educación Obligatoria (CEO) Villa de Autol, Ana Isabel Jiménez, han presentado hoy, 1 de junio, la XVI edición del Maratón de Cuentacuentos del centro, que este año se celebrará el 20 de junio y estará ambientando en los 'juegos de ayer'.

El Maratón de Cuentacuentos de Autol es "el colofón con el que el centro cierra este curso el proyecto 'JugueCEAndo', que rememora los juegos de ayer y de hoy y que ha contado con la colaboración de los abuelos del alumnado en distintas actividades para promover el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y la transmisión de conocimientos".

Bastida ha reconocido que, desde el nacimiento de esta iniciativa y con el paso de cada nueva edición, el Maratón de Cuentacuentos ha ido creciendo hasta convertirse en un evento cultural de gran interés, ya que toda la localidad está volcada con esta iniciativa.

En su celebración, se implican un gran número de vecinos de todas las edades, que tratan de transmitir ese gusto por leer y hacer a la vez que todos los demás pasen un buen rato escuchándoles. En esta edición, participarán los cuentacuentos y narradores orales Sherezade de Bardaji, Irene Reina, Simone Negrín y Carles García, que se sumarán a los más de 120 alumnos del CEO y sus profesores, padres, asociaciones y vecinos de Autol.

La directora del CEO Villa de Autol ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo, y el Ayuntamiento del municipio, que participan en la organización de esta actividad, junto con una veintena de empresas locales y regionales.

CHOCOLATADA Y CUENTACUENTOS PARA TODAS LAS EDADES

El programa de este año comenzará el sábado 20 de junio, a las 10 horas, en el patio del colegio con una chocolatada popular y el tradicional pregón pronunciado por los profesores del centro. Posteriormente comenzarán las sesiones de narrativa oral con el cuento de la alcaldesa de Autol, un maratón que se prolongará hasta la 1 de la madrugada. Como en ediciones anteriores, habrá dos sesiones para bebés en dos sesiones, a las 11 y a las 19 horas.