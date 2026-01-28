CEPYME alerta de que excesiva burocracia, aumento costes laborales y presión fiscal ponen en riesgo las Pymes españolas

La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, en un encuentro en Logroño. - IBERCAJA

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, alerta de que la excesiva carga burocrática, el aumento de los costes laborales y la presión fiscal ponen en claro riesgo la continuidad de las Pymes españolas. Y ante estas dificultades, desde CEPYME apuestan por mejorar en "digitalización, internacionalización y garantizar el relevo generacional" para que puedan seguir prosperando.

Ángela de Miguel ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en un encuentro empresarial en Logroño, organizado por la FER, Ibercaja y CEPYME, que cuenta con la participación de un centenar de empresas para abordar los 'Retos y Dificultades de las Pymes españolas'.

Como ha destacado la presidenta de CEPYME, este es un encuentro muy importante en La Rioja porque es fundamentalmente "una tierra de Pymes, sobre todo, de microempresas" y aunque como reconoce "es verdad que últimamente oímos determinados datos 'macro' que hacen pensar que todo va muy bien, cuando bajamos al 'micro' y ,sobre todo, bajamos a la realidad de la microempresa, nos encontramos con que lo están pasando realmente mal y que están desapareciendo".

LA PROSPERIDAD "DEBE SER COMPARTIDA"

Todo esto está ocurriendo, ha indicado, en un contexto de crecimiento económico y, por tanto, es necesario que "la prosperidad tiene que ser compartida y no olvidar a aquellos que están en el eslabón más débil de la cadena, como así está pasando".

Pero ¿por qué las Pymes se encuentran en esta situación?. Para la presidenta del CEPYME las "excesivas cargas burocráticas" a las que se enfrentan estas microempresas "complican mucho su día a día, sobre todo las que tienen menos de cinco trabajadores o ningún trabajador".

En este sentido, detalla, "si pensamos en cualquier taller que podamos tener aquí en La Rioja, al final lo que tenemos son mecánicos, pero la realidad es que tienen que cumplimentar con un montón de requerimientos y normativas administrativas, cumplimientos de licencias... que una empresa pequeña no tiene capacidad de tener una persona por la economía de escala para cumplimentar todas estas exigencias".

Eso hace que muchas veces "no puedan competir y tengan que cerrar", ha reflexionado.

Como ha puesto de relieve, la realidad es que en España "hoy tenemos 23.000 microempresas menos que hace cinco años en un entorno de crecimiento económico".

Y, además de las cargas burocráticas, la presidenta afirma que también "estamos viviendo un aumento de los costes laborales muy alto". En este punto, detalla, "estamos hablando de aumentos de más del 3% anual cuando antes de la pandemia los crecimientos eran del 0,3 por ciento".

"Esto hace que muchas empresas, la 'micro' también esté contratando menos de lo que contrataba hace cinco años".

Y por otro lado también "nos estamos encontrando con una presión fiscal que estamos en un momento de récord de recaudación en España y el esfuerzo fiscal que está haciendo la empresa española es del 37% frente a la media europea que está en un 25%".

Por tanto, "estamos con un 50% más de esfuerzo fiscal que nuestros compañeros de la Unión Europea y con eso tenemos que salir a competir".

RETOS

Así las cosas, se pregunta; "¿En qué tenemos que trabajar para mejorar nuestras microempresas?". De Miguel lo tiene claro, uno de los retos a los que deben hacer frente es la digitalización porque es "muy importante para ganar esa productividad que tanto se habla que nos permita ser competitivos e ir a un mundo global".

Además, hay que seguir impulsando la "internacionalización" y buscar "nuevos mercados" que nos permitan "ser mucho más competitivos y crecer".

A ello hay que sumar el reto del relevo generacional porque, como ha indicado, "muchas de estas empresas que son solventes, hay que ayudarlas para que se sigan manteniendo y sigan creando riqueza y empleo".