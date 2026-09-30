CEPYME500 reconoce a cuatro empresas riojanas por su liderazgo en crecimiento e innovación empresarial durante 2026 - FER

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja sigue dando ejemplo de crecimiento, desarrollo e innovación empresarial. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha elaborado la décima edición de su Anuario CEPYME500, un catálogo en el que se destacan las 500 pequeñas y medianas empresas líderes en crecimiento, desarrollo e innovación empresarial en nuestro país.

En este grupo que ha recibido el Sello CEPYME 500, se encuentran las empresas riojanas Acha Gourmet, Rioja Nature Pharma, Sacesa Selección y Transportes David García López.

El vicepresidente de CEPYME y vicepresidente primero de la FER, Carlos del Rey, ha participado en el acto celebrado en el edificio de la Bolsa de Madrid. Con el lema 'Empresas que crecen, empresas que inspiran', el acto contó también con la participación de la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel y del presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Las empresas CEPYME500 2026 representan una facturación superior a los 13.000 millones de euros, con una rentabilidad media del 21% y dan empleo a cerca de 44.000 personas.

CEPYME500 reconoce en su Anuario 2026 que estas empresas riojanas destacan por su capacidad de crecimiento, sus procesos de innovación, la creación de empleo y su capacidad de penetración en los mercados internacionales.

El objetivo principal del proyecto CEPYME500 es otorgar a las empresas seleccionadas el reconocimiento y la proyección nacional e internacional que merecen, al tiempo que se les ofrece apoyo en áreas como la financiación, la digitalización o la captación de talento, en colaboración con la FER

CEPYME500 es una iniciativa que CEPYME puso en marcha en 2017, con la que se trata de identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional

Las compañías riojanas seleccionadas en el Anuario 2026 de CEPYME500:

Acha Gourmet. Es una empresa familiar logroñesa con más de 50 años de experiencia en su sector de la logística y distribución alimentaria. Sus inicios se remontan a 1965 cuando su fundadora, Ildefonsa Acha Ortiz (Fonsi), repartía leche fresca en su bicicleta por las calles de la ciudad.

Signo de su emprendimiento y capacidad de superación es que fue una de las primeras mujeres en conducir su propia motocicleta. En los años 90 instala su primera cámara de congelación y en sucesivas ampliaciones renueva sus instalaciones de almacenamiento, muelles y oficinas. La empresa está formada por más de 40 personas, siendo una referencia principal en el sector.

Rioja Nature Pharma. Rioja Nature Pharma, de Calahorra, fue fundada en el año 2007, en la localidad riojana de Calahorra, y se dedicada exclusivamente a la fabricación para terceros de complementos alimenticios. La compañía se ha convertido en un laboratorio de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

Cuenta con un equipo de profesionales cualificados basado en una relación de confianza con el cliente y comprometidos en ofrecer las mejores soluciones a través de un servicio personalizado. Tiene en su plantilla farmacéuticos, veterinarios, bioquímicos, ingenieros, químicos, biólogos y expertos en seguridad alimentaria que trabajan juntos para satisfacer las necesidades de los distintos clientes.

Sacesa Selección. Sacesa Selección, S.L. es una empresa especializada en distribución alimentaria, fundada en 2001 y con sede en La Rioja. Reconocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia, se ha consolidado en el sector agroalimentario nacional y avanza en su expansión internacional.

Dispone de un terreno de 55.000 m2 en el Polígono La Maja (Arnedo), construidos en una nave de 25.000 m2 y 20 muelles de carga, además de contar con 600 m2 de oficinas optimizados, que actúan como almacén para sus clientes, evitando sobrestocks y garantizando eficiencia. Además, cuenta con cobertura operativa en todo el país, incluidas las islas, asegurando un servicio rápido y eficaz en cualquier punto.

Transportes David García López. Transportes David García López, SL. toma su nombre del fundador de Grupo Perica. Una empresa riojana con décadas de experiencia en el sector de la logística. Comenzó su trayectoria con un par de camiones y ha ido ampliando y readaptándose a las necesidades del sector hasta el día de hoy.

Ofrece a sus clientes todo tipo de servicios, desde el mero transporte de mercancía, pasando por distribución, reacondicionamiento de mercancía (picking), almacenajes en pequeño formato y grandes volúmenes, recuperación de palets con tratamientos térmicos... Y sobre todo con una gran vocación de innovar en su actividad. Conociendo las necesidades del cliente y ofreciéndole soluciones