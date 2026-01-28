CEPYMPE, sobre regularización migrantes; "Se está haciendo por un pacto político y debería ser una cuestión de Estado" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del CEPYME, Ángela de Miguel, considera que el acuerdo al respecto de la regularización de migrantes pactada por el Gobierno con Podemos no se ha hecho de la "forma adecuada". "Se está haciendo por un pacto político, cuando debería ser una cuestión de Estado".

A su juicio, "se debería hacer con el consenso de todos o con el mayor número de los grupos políticos posibles y en el Parlamento, con una discusión y de una manera transparente".

Ángela de Miguel ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en un encuentro empresarial en Logroño, organizado por la FER, Ibercaja y CEPYME, que cuenta con la participación de un centenar de empresas para abordar los 'Retos y Dificultades de las Pymes españolas'.

Al respecto de dicha regularización, prosigue, desde CEPYME "siempre hemos defendido que, en una situación en la que tenemos problemas para poder encontrar personas y cubrir vacantes en nuestras empresas, una emigración ordenada es muy importante".

Aún así, considera, la manera en que se está haciendo esta regularización "cuando ya se estaba trabajando con un modelo conjunto" cree que "no es la más adecuada".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En otro orden de asuntos, y con respecto a la propuesta de los sindicatos de una subida salarial de al menos un 4% al año hasta 2028 en la negociación colectiva, la presidenta del CEPYME apuesta "por la negociación" porque "lo hay que tener en cuenta es que nuestras microempresas ya están contratando menos, ya están cerrando y están en una situación muy complicada".

"Pero lo que sí que es verdad que nosotros lo que siempre vamos a defender es la negociación colectiva". Por eso, insiste, "nos vamos a sentar y a negociar porque creemos que al final esa negociación colectiva, que luego se traslada a los territorios, es lo que se plasmará en cada uno de los sectores".

Como ha indicado, "no hay nadie que conozca mejor la realidad de las empresas y de los trabajadores de La Rioja que los empresarios y los trabajadores de La Rioja, con lo cual también tendrán ese apoyo".

SUBIDA SMI

Finalmente, y con respecto a la decisión del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional en un 3,1 por ciento, desde el CEPYME recuerda que "nuestra posición fue ofrecer una subida del 1,5 por ciento pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de que España es muy plural".

Por tanto "creemos que las subidas de salario se tienen que hacer en la negociación colectiva, contemplando la realidad del territorio y del sector. Creemos que el Gobierno no debería de hacer estas subidas".

En este sentido, recuerda, "hay territorios en España, como podemos hablar de Huesca, donde ya el 82% del salario está asumido por ese Salario Mínimo Interprofesional, lo que deja sin efecto a esa negociación colectiva. Y nosotros creemos que también ahora mismo hay que pensar en pequeño, hay que pensar en nuestra microempresa".

Todo porque, como ha finalizado, "nuestra microempresa lo está pasando mal" y ante ello, reflexiona, "pensemos lo que sería de La Rioja y de cualquiera de sus barrios, cualquiera de los pueblos que tenemos aquí, sin todas esas microempresas que dan cohesión territorial y que hacen ese factor de cohesión social. Hay que pensar en las 'microempresas' porque están desapareciendo".