Cerca de 2.000 personas apoyan a los hosteleros riojanos que piden a las autoridades: "Que nos dejen trabajar"

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 personas han secundado este jueves la concentración convocada por los hosteleros riojanos para reivindicar "la delicada situación" por la que están atravesando ante las medidas restrictivas impuestas para evitar la propagación del coronavirus en La Rioja y en donde han pedido a las autoridades: "Que nos dejen trabajar" porque, como afirman, "no somos parte del problema sino de la solución".

Palabras contundentes con las que el presidente de la hostelería riojana, Francisco Martínez Bergés, se ha querido dirigir a todos los asistentes a la convocatoria que se ha celebrado en el Espolón logroñés de forma pacífica y sin ningún tipo de incidentes. Los hosteleros han portado sus mascarillas reivindicativas con el lema #Salvemoslahostelería y carteles con sus principales demandas.

Un acto en el que también han contado con la colaboración del sector comercial "afectado como nosotros por esta pandemia", ha explicado Bergés, así como de numerosos asistentes a título personal que han querido hacer un 'parón' en su jornada diaria para mostrar su apoyo a ambos sectores ante estos "duros momentos".

Martínez Bergés ha recordado que la hostelería "continúa cerrada y sin ayudas directas" y ha pedido un plan de apoyo "con medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la hostelería de nuestro país". Ante esta situación, ha aclarado Bergés, "a día de hoy tenemos ayudas pedidas pero cobrado ni un euro, y además no pedimos ayudas, si no indemnizaciones porque señores del Gobierno: tú me cierras, tú te haces cargo de la cuenta".

También ha apelado "a la sensatez" del Gobierno regional y de todas las corporaciones municipales de nuestra región "para que comprendan la situación que está viviendo y pongan los medios necesarios para evitar la desaparición de miles de puestos de trabajo y de empresas".

Para conseguirlo, la hostelería pide unas medidas -ha dicho- que permitan "preservar y ayudar a sobrevivir al mayor número de empresas posibles".

Bergés ha recordado que desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo "prácticamente todos los establecimientos tuvieron que cerrar, salvo un pequeño porcentaje que pudo mantener el servicio de reparto a domicilio" y aunque "es cierto" que se han habilitado medidas como los ERTES y préstamos ICO, "ante la extensión en el tiempo de la pandemia covid19 y el debilitamiento de las empresas, estas medidas ya no son suficientes".

Desde el sector hostelero -recuerda Bergés- "estamos interesados en conseguir estabilidad y supervivencia del mayor número de empleos y empresas" pero en estos momentos llevamos 8 meses de pandemia y se nos anuncia, con la nueva declaración del estado de alarma "una grave afectación y restricción de la actividad social y económica para toda la hostelería y el turismo, como mínimo hasta mayo de 2021".

"Es decir 7 meses por delante, en la que nos vemos obligados a afrontar cierres y limitaciones muy importantes de la actividad de las empresas", lamenta.

COORDINACIÓN CON CCAA

Por todo ello solicitan al Gobierno de la nación "la coordinación con las comunidades autónomas y la administración local para la aplicación de medidas económicas paliativas de los efectos económicos de la pandemia y de la declaración del estado de alarma. Dicha coordinación deberá ejercerse al más alto nivel, con vinculación directa con el Consejo Interterritorial y con los ministerios del área económica".

Una acción que contemple, entre otras, la aplicación de ayudas directas, a fondo perdido, para la supervivencia de las empresas y los autónomos durante los periodos de estado de alarma/pandemia.

La aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de las empresas y los autónomos durante los periodos de estado de alarma/pandemia.

La definición de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España, contemplando toda la cadena de valor, "que sea el referente orientador de las acciones y aplicaciones de fondos, evitando las duplicidades y asegurando eficiencias en la aplicación de recursos, en los niveles estatal, autonómico y local".

El impulso de un Plan de Formación específico para la mejora de la gestión económica y la profesionalización del sector hostelero y turístico. Dicho plan ha de incluir la implantación de la Tarjeta Profesional de Hostelería y Turismo, promovida por los agentes sociales en el marco del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, como elemento de mejora de la competitividad y la digitalización de las empresas y los autónomos.

MORATORIA AUTOMÁTICA

También piden la moratoria automática con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos durante todo el tiempo que perduren el estado de alarma o la declaración de pandemia así como la modificación de la regulación de alquileres, que contemple las circunstancias de estado de alarma, toque de queda o regulación asimilada, y pandemia, como circunstancias que permitan:

La eliminación total del pago de los alquileres durante los periodos de cierre total de los establecimientos, y este coste sea aplicado con cargo al plan de apoyo y reconstrucción.

La reducción proporcional del pago de los alquileres, durante los periodos de cierre de franjas horarias o limitación de usos y de la actividad de los establecimientos, con cargo a plan de apoyo y reconstrucción.

Derogar la cláusula de los ERTES con relación al mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad. Con el transcurso del tiempo es una necesidad la reestructuración de muchas empresas y autónomos, si quieren garantizar su supervivencia, lo que las obliga a tomar la decisión de aplicar ERES o concursos, por lo que están actuando sin ánimo defraudatorio, sino por puro estado de necesidad. Así como la prórroga automática y unida a los estados de alarma y/o pandemia, que deje sin efecto el límite del 31 de enero de 2021.

Los hosteleros también piden "impulsar acciones de reactivación de la demanda con el compromiso de bajar impuestos al consumo, IVA al 5% y de no subir impuestos directos o indirectos "que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional de nuestra industria".

Invertir recursos en bonos y ayudas directos a familias y empresas, aplicables al consumo directo en hostelería (bares, restaurantes, hoteles...) que promuevan el consumo y la actividad económica para el sector.

"Siempre hemos dicho, y a las estadísticas del Ministerio de Sanidad me remito, que la hostelería no es la culpable más bien parte de la solución, pues desde el minuto uno hemos cumplido".

"LO QUE NOS AFECTA A UNOS, ACABA AFECTANDO A TODOS"

Los hosteleros afirman ser "la punta del iceberg, pues somos el final de la cadena de salida y distribución de productos, y lo que nos afecta a unos, acaba afectando a todos".

Por todo ello, insisten, "no se pueden exigir impuestos si nos prohíben tener ingresos, ténganlo muy en cuenta. Déjennos trabajar que es lo que queremos".

Finalmente, la familia hostelera ha agradecido expresamente el apoyo de los colectivos como el ocio nocturno, el comercio, distribuidores, asesores, sindicatos, asociación de autónomos, taxistas, asociaciones de vecinos, agencias de viajes, opcs, bodegas, campings y, especialmente, la participación del presidente de la FER, "que nos transmite el apoyo de todas las empresas riojanas".

También ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo desde el Grupo Negociador, que representa a todos los diferentes subsectores de la familia hostelera. Un grupo que, a través del diálogo constructivo con las Administraciones, "tratamos poder avanzar lo antes posible en la búsqueda de ayudas directas y urgentes y diseñar una apertura paulatina y sectorizada lo antes posible".

"Confiamos que puedan dar los resultados esperados. Por nosotros no quedará", ha finalizado Bergés.