El CERMI reconoce el "avance" de la Convención de Naciones Unidas pero advierte de que sigue habiendo barreras

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; junto a la presidenta de CERMI La Rioja, Manoli Muro; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Marca - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) La Rioja ha reconocido hoy el "avance" que supuso marcar los derechos de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos humanos aunque su pleno cumplimiento siga siendo "un desafío" y persistan "barreras visible e invisibles".

La Sala de Bodas del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha acogido, en la mañana de hoy, el acto de celebración para conmemorar el Día Nacional de la Convención de las Naciones Unidas de los de Derechos de las Personas con Discapacidad en su veinte aniversario.

Han asistido, entre otros, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la consejera de Servicios Sociales, María Martín, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Marca.

Álvaro Azofra, técnico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) La Rioja, ha sido el encargado de leer el manifiesto, que ha puesto sobre la mesa cómo este tratado supuso un cambio de paradigma en la forma de entender la discapacidad.

La Convención, ha relatado con el manifiesto, consolidó definitivamente la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, situando a las personas con discapacidad como titulares de pleno derecho y con capacidad para decidir sobre sus propias vidas y participar en igualdad de condiciones respecto a las y los demás en la sociedad.

Se trata de tener una concepción integral del apoyo a las personas, no solo respondiendo a sus necesidades materiales sino también poniendo el foco en su esfera emocional.

En este sentido, la Convención representó una auténtica disrupción en el ámbito internacional de protección de los derechos humanos y una transformación profunda del enfoque tradicional hacia la discapacidad.

Así, gracias a este instrumento jurídico internacional vinculante, la discapacidad dejó de ser invisible en el sistema global de derechos humanos y pasó a ocupar un lugar mucho más destacado en las políticas públicas, en la legislación y en la conciencia social.

La incorporación del enfoque de derechos humanos en ámbitos como la capacidad jurídica, la accesibilidad, la educación inclusiva, la igualdad de género, la protección social o la participación política ha supuesto avances sustanciales hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Desde CERMI, con este manifiesto, se ha señalado cómo el camino continúa porque, a pesar de los progresos alcanzados, el pleno cumplimiento de la Convención sigue siendo un desafío.

Así, persisten barreras visibles e invisibles, desigualdades y situaciones de discriminación, generadas en ocasiones por el estigma que impide que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y ser incluidas en los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones.

Para el CERMI, Esta situación requiere mantener y reforzar el compromiso colectivo. Este vigésimo aniversario debe ser, por tanto, no solo una celebración, sino también una renovación del impulso transformador que inspiró la Convención.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La presidenta del CERMI La Rioja y vicepresidenta del CERMI estatal, Manoli Muro, ha destacado la importancia de hablar de "accesibilidad universal", que supone, ha dicho, ir más allá de eliminar barreras.

"Cada colectivo", ha dicho, "tiene una necesidad específica dentro de esa accesibilidad" y es algo que, ahora, "vamos valorando" cuando se habla específicamente de mujer o de educación.

No obstante, ha advertido: "Hemos logrado muchas conquistas pero ya sabéis que siempre soy muy cauta y digo que queda todavía camino por recorrer".