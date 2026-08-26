El certamen internacional de Microteatro 'Badarán que hablar' celebra su undécima edición este fin de semana

Cartel Badarán que hablar - BADARÁN QUE HABLAR

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El certamen internacional de microteatro 'Badarán que hablar' celebra los próximos 28 y 29 de agosto su undécima edición, consolidado como una de las citas culturales de referencia del verano riojano y como un singular punto de encuentro para el teatro en formato micro y el territorio.

Un año más, el público recorrerá Badarán para disfrutar de cinco propuestas teatrales representadas en espacios singulares del municipio. Cinco escenarios -cuatro bodegas y un espacio privado- se convertirán en improvisados teatros para acoger las obras finalistas:

'Un caballo de ceniza' - Cía. Borbor 'Consummatio' - Cía. Emovere Teatro 'Va de nuevo' - Cía. Inspira 'Son los padres' - Cía. Descansito 'Servicio andaluz de empleo y muerte' - Cía La Traicionera

Las representaciones se celebrarán el viernes 28 y sábado 29 de agosto, con pases a las 16,30 y 19,30 horas, en Bodegas David Moreno, Bodegas Martínez Alesanco, Carpa Escuelas, Viñedos El Pacto y Rivalia Bodegas y Viñedos.

El público volverá a ejercer de jurado del certamen, puntuando las cinco obras y decidiendo el palmarés de esta undécima edición. El certamen está dotado con 14.400 euros en premios, además de un contrato con la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja para actuar en Escenario Insólito, dentro del Festival Actual 2027.

La programación arrancará el jueves 27 de agosto con la presentación del certamen y un estreno muy especial: una nueva obra interpretada por los niños y niñas de 'Badarán que hablar cantera', dirigidos por Miguel Ángel Martínez. La iniciativa refuerza una de las señas de identidad del certamen: acercar las artes escénicas a las nuevas generaciones y hacer del teatro una experiencia compartida por todo el pueblo.

El certamen internacional de microteatro 'Badarán que hablar' es posible gracias al compromiso de sus colaboradores; el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Badarán, los voluntarios de la Peña Sopas de Ajo, las bodegas que brindan sus espacios, Mostea, la Universidad de La Rioja y Santos Ochoa.

Once años después de su nacimiento, 'Badarán que hablar' mantiene intacta una fórmula que lo hace único: convertir un pueblo entero en escenario, sacar el teatro de sus espacios convencionales y situar al espectador en el centro de la experiencia.