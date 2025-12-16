Archivo - El eurodiputado César Luena - ALEXIS HAULOT - Archivo

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes el Reglamento que establece una cláusula bilateral de salvaguardia agrícola vinculada al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), un instrumento que refuerza, aún más, la confianza, el equilibrio y la viabilidad del acuerdo. Tras ello, el eurodiputado riojano, César Luena, asegura que el Parlamento Europeo "garantiza los intereses agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur".

El acuerdo con Mercosur ya contempla contingentes o cupos muy ajustados para las importaciones de productos agrícolas sensibles.

Con este reglamento, la Unión Europea "se dota además de un mecanismo específico y adicional de protección, que permitirá suspender temporalmente las ventajas arancelarias si se produjeran perturbaciones graves en los mercados agrícolas europeos como consecuencia del aumento de importaciones, garantizando estabilidad y previsibilidad tanto para productores como para operadores económicos".

La salvaguardia aprobada "establece procedimientos claros, plazos breves y criterios objetivos para actuar con rapidez, garantizando que la apertura comercial vaya acompañada de seguridad y estabilidad para el sector agrícola".

El reglamento refuerza asimismo el seguimiento continuo del mercado por parte de la Comisión Europea, "lo que permitirá detectar posibles desequilibrios a tiempo y reaccionar de forma proporcionada". Este mecanismo "es más sólido que el previsto en otros acuerdos comerciales de la UE y responde directamente a las preocupaciones expresadas por los agricultores europeos, ofreciendo una protección creíble frente a perturbaciones repentinas del mercado".

Con esta votación, el Parlamento Europeo envía un mensaje claro: "la Unión apuesta por el acuerdo con Mercosur como una oportunidad económica y estratégica, al tiempo que refuerza la confianza del sector agrícola europeo, facilitando así su futura firma y ratificación".