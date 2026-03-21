CETM La Rioja ve "insuficiente" el plan de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis en Oriente Medio

Archivo - El sector del transporte de mercancías pide medidas más ambiciosas - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) La Rioja ha considerado hoy que las medidas recogidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y anunciadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, son "insuficientes".

En nota de prensa CETM ha reaccionado plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que incluirá ochenta medidas y movilizará 5.000 millones de euros.

A su juicio, son "insuficientes, escasas e incompletas para hacer frente a la grave situación que atraviesa el sector como consecuencia del encarecimiento del combustible".

Ha relatado cómo, desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto bélico en Oriente Medio, CETM La Rioja ha venido advirtiendo de las letales consecuencias que podría tener en el sector del transporte por carretera el incremento del precio del gasóleo.

Ha añadido que ha llegado a alcanzar un alza del 35 por ciento en tan sólo veinte días desde el comienzo de la situación de inestabilidad en Irán.

Ante esta situación, el presidente de CETM La Rioja, CONETRANS y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Javier Arnedo, solicitó al Gobierno de España "una batería de medidas ambiciosa y justa para dar solución al grave problema económico y financiero que acechaba a las empresas de transporte".

El objetivo, ha dicho, era "paliar las consecuencias del incremento del precio de los combustibles y seguir asegurando el correcto funcionamiento de la cadena de suministro".

Esas ayudas consistían en un descuento de 25 céntimos por litro, 1.500 euros de ayudas directas por vehículo y la actualización de la fórmula de indexación de compensación del combustible incrementándola un diez por ciento en todas las categorías.

"Tales pretensiones sólo perseguían paliar el sobrecoste asumido durante las últimas semanas por las empresas de transporte y asegurar el correcto funcionamiento de las mismas durante las próximas semanas", ha indicado.

De todas estas ayudas, ha dicho, las medidas adoptadas por el Gobierno de España sólo recoge una ayuda directa de veinte céntimos por litro de gasóleo para los transportistas, lo que, "a todas luces", ha afirmado, "resulta insuficiente".

En su opinión, "no se ajusta a la urgencia ni a la magnitud del problema de la calamitosa situación que atraviesa el sector del transporte en la actualidad".

Ha añadido que no asegura la viabilidad del conjunto de las empresas de transporte ni la continuidad del correcto funcionamiento de la cadena de suministro ante este escenario incierto e impredecible.

Para esta entidad, "la situación excepcional que atraviesa hoy el transporte de mercancías necesita de la adopción de mecanismos eficaces que permitan amortiguar el impacto de las consecuencias generadas por el conflicto bélico desatado en Irán, lo que redundaría en el desarrollo económico y social del país, tal y como sucedió en 2022 cuando se desató la guerra en Ucrania".

Ha resaltado que "el sector del transporte de mercancías por carretera ha demostrado en numerosas ocasiones su papel esencial, especialmente en contextos de crisis, y para poder seguir garantizando este servicio imprescindible, es necesario contar con un entorno que permita su sostenibilidad económica".

CETM La Rioja ha reiterado su disposición al diálogo y a la colaboración con la Administración, pero insiste en que la situación actual exige decisiones firmes, proporcionadas, responsables y urgentes.