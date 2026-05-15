Chavicar Sostenible celebra el Día Mundial del Reciclaje tras recoger 940.287 kilos de ropa en La Rioja en 2025 - CHAVICAR SOSTENIBLE

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, Chavicar Sostenible, iniciativa promovida por Cáritas en La Rioja e integrada en la cooperativa estatal Moda re- de Cáritas Española, presenta sus resultados de 2025, un ejercicio que ha marcado un punto de inflexión en la gestión del residuo textil en España.

Desde el 1 de enero de 2025, la recogida selectiva es obligatoria para todos los municipios, conforme a la Ley 7/2022 y la normativa europea.

En este contexto, Chavicar Sostenible consolida su papel como actor clave del sistema en La Rioja, demostrando que la ropa es un recurso valioso, no un residuo.

Durante 2025, Chavicar Sostenible recogió 940.287 kilos de ropa a través de 131 contenedores distribuidos en 39 municipios, lo que supone un aumento del 22,6 % con respecto al año 2024.

El compromiso con el entorno y con las personas es la base fundamental del proyecto de Chavicar Sostenible, que en 2025 sumó 26 empleos totales, de los cuales nueve empleos de inserción corresponden a personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto cuenta con tres tiendas de segunda mano, dos en Logroño y una en Calahorra, que responden además a un modelo innovador de tienda-escuela, donde personal de inserción adquiere conocimientos y destrezas de gestión comercial y atención al público guiado por un equipo de profesionales especializados en el sector del retail.

Estas tiendas son también espacios solidarios que ofrecen una atención digna a personas en riesgo de exclusión, que pueden acceder a una entrega social basada en una experiencia de compra totalmente normalizada sin coste alguno. En 2025, este sistema permitió donar desde Chavicar Sostenible 1.632 prendas a personas en situación de vulnerabilidad.

FIESTA DEL RECICLAJE

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, Chavicar Sostenible celebrará el próximo lunes, 18 de mayo, una fiesta del reciclaje abierta a la ciudadanía en el Espacio con Corazón de la avenida Gonzalo de Berceo, 17 (Logroño). La propuesta se desarrollará de 17,00 h a 19,00 h y tendrá carácter gratuito.

Durante la actividad se desarrollarán tres talleres: colorimetría, reciclado de prendas y elaboración de elementos reciclados con textil. Además, habrá un espacio de música con el joven pianista José Manuel Vallejo Altimasberes y se contará con la colaboración de tres personas voluntarias del grupo scout 7 Valles de La Vid.

A través de sus Espacios con Corazón y la tienda Moda re-, Fundación Cáritas Chavicar da una segunda vida a muchas prendas y sigue impulsando una forma de consumo más responsable y comprometida con el medioambiente.

PARTE DE UN PROYECTO COMÚN

Chavicar Sostenible forma parte de Moda re-, la cooperativa de iniciativa social impulsada por Cáritas Española. Esta estructura común permite compartir conocimiento, profesionalización, trazabilidad e innovación tecnológica en todo el territorio nacional.

La labor de Chavicar Sostenible en la gestión de residuo textil en La Rioja se suma a la de otros 50 socios en diferentes zonas de España.

En total, la cooperativa Moda re- ha recogido 50.925.825 kilos de ropa a través de una red de 9.172 contenedores distribuidos por todo el territorio español.

El modelo de Moda re- va más allá de la recogida: gestiona el ciclo completo del textil usado, incluyendo clasificación, preparación para reutilización, reciclaje, donación y venta responsable. En este ámbito, la cooperativa se consolida como la mayor red de venta de ropa de segunda mano del país en número de tiendas, con 191 puntos de venta al cierre de 2025.

Moda re- destaca además por ser una herramienta real de inclusión sociolaboral, con 932 empleos de inserción en 2025. Estas cifras reflejan la capacidad operativa de un modelo de economía circular consolidado, fruto de los casi 40 años de experiencia de Cáritas en la recogida y gestión de ropa con fines sociales y solidarios, iniciada en los tradicionales roperos parroquiales.

A lo largo del recorrido de transformación y profesionalización de esta cooperativa, que agrupa a 50 empresas de inserción de toda España, Moda re- se ha situado como uno de los principales proyectos de reutilización y reciclaje textil del sur de Europa, afianzándose también como partner estratégico de empresas clave de la industria, combinando sostenibilidad, inclusión y eficiencia en todo el ciclo de vida del textil.

Los datos de 2025 confirman una evolución positiva para Chavicar Sostenible y la cooperativa Moda re-, pero este balance debe leerse en un contexto especialmente complejo para el conjunto del sector textil, que se enfrenta a una crisis sin precedentes marcada por la sobreproducción global de moda, el descenso en la calidad de muchas prendas, la saturación de los mercados internacionales de segunda mano y el incremento sostenido de los costes logísticos.

Factores que están tensionando seriamente el sistema. A esta coyuntura se suma el retraso en la implantación del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP textil). Mientras tanto, la obligación de recogida selectiva desde 2025 no ha ido acompañada de un mecanismo de financiación estructural suficiente, generando un desequilibrio que recae principalmente en los operadores que, como Moda re-, ya están prestando el servicio.

"Durante décadas, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción hemos sostenido esta actividad sin una compensación estable, evitando que millones de kilos de ropa terminaran en vertederos y demostrando que es posible combinar eficiencia ambiental con impacto social", declara Noema Paniagua, directora general de Moda re-.

CORRESPONSABILIDAD PARA GARANTIZAR EL FUTURO

Como principal operador del país, Moda re- defiende la corresponsabilidad como principio esencial para construir un sistema de gestión del residuo textil más justo, más eficiente y verdaderamente sostenible.

En este proceso, la implicación de las Administraciones Públicas resulta determinante.

Para la directora general de Moda re-: "El momento actual exige decisiones valientes y una corresponsabilidad real. Las administraciones públicas deben garantizar una financiación estable e impulsar contratos reservados que fortalezcan la economía social; los productores deben asumir el coste de la gestión del residuo que generan, conforme al principio de responsabilidad ampliada; y la ciudadanía debe seguir apostando por donar correctamente, consumir con mayor criterio y alargar la vida útil de las prendas".

Moda re- considera a los productores textiles socios estratégicos y colabora activamente con ellos, compartiendo la experiencia acumulada en la gestión del residuo y participando en proyectos que impulsen el reciclaje fibra a fibra y el cierre efectivo del ciclo textil.

En este marco, la cooperativa impulsada por Cáritas mantiene también un fuerte compromiso con la ciudadanía a través de acciones de sensibilización.

En 2025, Moda re- activó 1.170 iniciativas dirigidas a públicos de todas las edades y a profesionales de distintos sectores, con el objetivo de fomentar una conciencia colectiva y hacer partícipe a la sociedad de esta necesaria transformación.