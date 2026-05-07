La CHE alerta de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos, ante los avisos de lluvias intensas

Archivo - La crecida ordinaria del Ebro anega una zona de arbolado (ARCHIVO)
Archivo - La crecida ordinaria del Ebro anega una zona de arbolado (ARCHIVO) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 17:31
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ZARAGOZA/ LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La CHE intensifica la vigilancia, como consecuencia de los avisos amarillos activados por la AEMET por el pronóstico de lluvias intensas de hasta 15-20 l/m2 en una hora, en amplias zonas de la Cuenca del Ebro, y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores durante la tarde de este jueves.

Los avisos de AEMET se sitúan en las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com), así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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