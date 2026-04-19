CHE alerta de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la cuenta del Ebro ante el riesgo de tormentas

Archivo - El río Ebro a su paso por Logroño con un importante aumento de caudal - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la cuenta del Ebro por las lluvias intensas según ha informado el SOS Rioja-112.

La probabilidad de ocurrencia es mayor en el área de los Pirineos central y oriental, no obstante, no se puede descartar en cualquier otro punto y no se espera que afecte a cauces principales.

El aviso afecta a las Comunidades Autónomas de Castilla y León (Soria, Burgos), País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña (Lleida).

Se recomienda hacer seguimiento de la evolución de la situación a través de la web www.saihebro.com y www.aemet.es.