La CHE recuerda, ante los avisos por lluvias intensas, de la posibilidad de crecidas en cauces menores y barrancos

Archivo - El río Iregua (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA/ LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos amarillos activados por la AEMet por el pronóstico de lluvias intensas (15 l/m2 en una hora) y tormentas, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte de la posibilidad de que se puedan producir de forma local crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en todo el Sistema Ibérico y margen izquierda del Ebro, desde el Nela hasta el Irati, durante la tarde de la jornada de este viernes.

Las comunidades autónomas afectadas son Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco (Álava), Navarra, La Rioja y Aragón (Zaragoza y Teruel).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.