Ciberseguridad, digitalización y lucha contra despoblación, retos de la FRM para mejorar el día a día de los municipios

Pleno anual de la Federación Riojana de Municipios y Provincias (FRM) - EUROPA PRESS

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Municipios y Provincias (FRM) ha celebrado este miércoles su pleno anual "en un día de municipalismo" para rendir cuentas a los Ayuntamientos de todos los avances conseguidos para la mejora del día a día de sus vecinos pero también para reivindicar nuevos retos que pasan por la ciberseguridad, la digitalización, la inclusión de la IA y la lucha contra el reto demográfico.

En un acto que se ha celebrado en el salón de actos del Conservatorio Profesional de Música de Logroño, el presidente de la FRM, Jorge Loyo, ha explicado que en este encuentro anual se da cuenta "a nuestros socios y a nuestros alcaldes" de todo el trabajo "que estamos haciendo en beneficio del municipalismo". Pero como ha indicado, no solo se quedan ahí, también se habla de futuro porque la misión de la FRMP es "seguir trabajando para facilitar el trabajo a nuestros alcaldes y alcaldesas".

Todo ello, ha dicho, a través de una Federación que está "muy viva" y que "tiene muchas ganas de trabajar" para implantar, con la ayuda del Gobierno de La Rioja y otro tipo de entidades, "las mejoras que nos demandan".

De esta manera, el presidente ha destacado la labor de los alcaldes y alcaldesas cuyas intervenciones son fundamentales para el trabajo de la FRM. "Los alcaldes están con ganas de iniciativas y se están introduciendo mejoras" como ha sucedido en el caso de la contratación de alguaciles, en la mejora del ocio en los municipios... pero también en otro asuntos importantes como "la exclusión financiera y el reto demográfico".

"NOS SENTIMOS ESCUCHADOS"

Aún así, indica, es momento de "seguir reivindicando". Por ello, Loyo ha celebrado la buena sintonía que existe entre la Federación y el Gobierno riojano: "Nos sentimos escuchados y nos atienden".

Por eso "seguiremos reividincado mejoras". Entre ellas, indica, una de las más acuciantes es el problema que existe de ciberseguridad, "un problema que nos afecta a todos pero que hay que atajarlo". En este sentido, indica, "sabemos que hay ayuntamientos que están teniendo ciberestafas y tenemos que ponernos a ello".

El reto de la digitalización, o la inclusión de herramientas tecnológicas y la llegada de la IA son otros de los asuntos "en los que tenemos que empezar a trabajar para que no se nos vayan de las manos".

LOS AYUNTAMIENTOS, "LA PRIMERA OFICINA DE LOS CIUDADANOS"

Como ha indicado, los Ayuntamientos son "la primera oficina a la que acuden los ciudadanos". Por eso, indica, "nos preocupamos de su día a día" y entre esas demandas la exclusión financiera es un tema "que importaba bastante". Así ha agradecido la ayuda del Ejecutivo para incluir mejoras como que, por ejemplo, las localidades puedan tener en un radio de no más de 20 km un cajero para sacar dinero o la adaptación de oficinas móviles que acuden a esos municipios.

En su intervención también ha destacado la necesidad de ayudar a "esos autónomos que vienen a servirnos" o en mejorar la conectividad.

"Cualquier problema que tengan nosotros lo trasladamos, por suerte tenemos una relación muy cercana con la Consejería para intentar solucionar esas demandas", ha añadido.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Finalmente ha apostado por una financiación autonómica también desde lo local. "Siempre hemos hablado de que el reparto tiene que ser no proporcional a la población, sino desproporcional. Hay que financiar mejor al que menos recursos tiene y al que menos población tiene" y también tener en cuenta "la población flotante".

"Nosotros somos una comunidad turística en la cual hay muchos ayuntamientos que viven un aumento de población en determinadas fechas pero con los recursos de la población que tienen. Hay que hablar desde la financiación local. Siempre defiendo que lo local está donde están los servicios y es donde el ciudadano más lo percibe".

APOYO DEL EJECUTIVO RIOJANO

Por su parte, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha agradecido la labor de los Ayuntamientos que "llevan los servicios diarios, el apoyo diario a sus vecinos. Lo que debemos hacer desde el Gobierno de La Rioja es apoyarles en esa labor, porque mejorar esa labor implica mejorar la calidad de vida".

En este sentido, ha indicado, desde el Ejecutivo "hemos ido dando pasos significativos en esta legislatura y uno de ellos ha sido apoyar, mejorar la solvencia económica de los ayuntamientos y lo hemos hecho mejorando la financiación puramente dicha con un incremento notable económico y atendiendo a los pequeños municipios. Hoy en día la comparativa respecto a 2023 es de un 96% más de financiación de los pequeños municipios".

Como ha indicado el consejero, esto ha sido algo gradual, "hemos mejorado la de todos y cada uno de los municipios riojanos, pero es cierto que somos un Gobierno sensible con los pequeños municipios, un Gobierno que también trabaja ante la lucha contra la despoblación y, por lo tanto, creemos que ese primer paso es poner recursos a disposición de los ayuntamientos para que reviertan en mejorar la calidad de vida de los vecinos".

REAFIRMAR EL COMPROMISO

Con respecto a los centros socioculturales "fundamentales en estos municipios" el consejero ha indicado que "en próximas fechas saldrá una nueva convocatoria para seguir dando pasos". Con todo ello, indica, "reafirmamos el compromiso con la Federación, que también ha recibido un apoyo importante por parte del Gobierno de La Rioja de una aportación económica de más de 222.000 euros, que si lo comparamos supone que desde 2023 ya hay un incremento del 73% de la financiación de una institución en la que creemos, que da voz a todos los ayuntamientos riojanos y, por lo tanto, vamos a reforzar este trabajo".

También el plan de obras y servicios locales "que es una herramienta fundamental para el sostén de los ayuntamientos, ha mejorado alrededor del 20% su financiación". Así, ha indicado, "destinamos en este año más de 33 millones de euros".

Ha finalizado agradeciendo el trabajo y el papel de la Federación "y la figura de los alcaldes y alcaldesas riojanos que están siempre a la altura de las circunstancias".