El CIBIR impulsa un nuevo proyecto de investigación para desarrollar nuevas estrategias para el asma alérgica

El CIBIR impulsa un nuevo proyecto de investigación para desarrollar nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento del asma alérgica - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Cáncer de Pulmón y Enfermedades Respiratorias del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), dirigida por José G. Pichel, impulsa una iniciativa de investigación orientada a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del asma alérgica.

Cabe recordar que mañana, 5 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma, una enfermedad respiratoria caracterizada por la inflamación de los bronquios que dificulta el flujo de aire en las vías respiratorias y cuya prevalencia en La Rioja se sitúa en torno al 5 por ciento de la población. En este contexto, el CIBIR reafirma su compromiso con el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos orientados a mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos que padecen esta enfermedad respiratoria.

El proyecto, denominado ANTIASTHMA, fue iniciado en septiembre de 2025, tendrá una duración de tres años y cuenta con una financiación de 158.750 euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tras haber sido correspondientemente evaluado por la Agencia Estatal de Investigación. Objetivos de la investigación En su estudio, los investigadores del CIBIR profundizan en la comprensión de los mecanismos moleculares que intervienen en el desarrollo del asma alérgica con el objetivo de poder avanzar hacia estrategias terapéuticas más eficaces y personalizadas.

A través de un enfoque multidisciplinar, el proyecto estudia la interacción entre el metaboloma (componentes del metabolismo presentes en sangre y heces) y el microbioma (composición bacteriana del intestino), con especial atención al papel de la señalización de la proteína IGF1R y su modulación.

De esta forma, se investiga el papel del microbioma intestinal y su relación con el eje intestino-pulmón en el desarrollo y la persistencia de la enfermedad, lo que podría favorecer el desarrollo de nuevas terapias basadas en probióticos con efectos preventivos o paliativos.

Del mismo modo, entre los principales objetivos de ANTIASTHMA se encuentra la identificación de biomarcadores que permitan un mejor fenotipado de la enfermedad mediante el análisis de perfiles moleculares tanto en modelos animales de experimentación como en pacientes. La investigación también se centra en el estudio de procesos clave implicados en el asma alérgica, como la fibrosis, la activación del inflamasoma y los mecanismos de regulación inmunológica.

De forma paralela, el proyecto analiza el potencial del ayuno intermitente como estrategia preventiva frente al asma, evaluando su impacto sobre la inflamación sistémica, la microbiota intestinal y los perfiles metabólicos asociados a la patología.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL CON IMPACTO CLÍNICO

A través de este proyecto, el CIBIR combina investigación básica y clínica mediante el estudio comparado de modelos animales y pacientes con asma grave y obesidad, con el objetivo de trasladar los resultados al ámbito asistencial. De esta manera, los resultados del proyecto contribuirán a mejorar el conocimiento del asma alérgica y a desarrollar nuevas estrategias de prevención y tratamiento, con el potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el impacto sanitario de esta enfermedad.

La unidad de Cáncer Pulmonar y de Enfermedades Respiratorias es un referente internacional cuyo objetivo se centra en estudiar los mecanismos celulares y moleculares implicados en enfermedades respiratorias como el cáncer de pulmón, asma, EPOC, neumonías y fibrosis pulmonar. Estas patologías se caracterizan por sus altas tasas de mortalidad y morbilidad y, en algunos casos, por carecer de tratamientos curativos efectivos. De esta forma, el estudio de este grupo de investigación tiene como finalidad el desarrollo de conocimiento científico en el campo de las patologías respiratorias tanto para facilitar y mejorar su diagnóstico como para evaluar el uso de futuros tratamientos personalizados.