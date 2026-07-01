La CICAPE acuerda la creación de grupos de trabajo para abordar las singularidades de Baleares y Canarias

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en su participación en CICAPE - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE) -en la que ha participado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz-, presidida en Santiago de Compostela por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acordado la creación de dos nuevos grupos de trabajo específicos. Uno, para abordar las peculiaridades de la insularidad de Illes Balears y Canarias; y otro, que se encargará de las singularidades geográficas y el contexto migratorio en Ceuta y Melilla.

El ministro ha explicado que la voluntad del Gobierno de España es reforzar la coordinación entre ministerios y la Administración periférica para ofrecer "respuestas más ágiles y adaptadas a la realidad de cada territorio".

En este sentido, ha puesto en valor la incorporación de 945 funcionarios y funcionarias de los subgrupos C1 y C2 a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno; así como la aprobación, el pasado lunes, en el Consejo de Ministros extraordinario, de un "Real Decreto-ley que abre la puerta a la compensación a los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) destinados en los territorios periféricos o ultraperiféricos, en este caso, Illes Balears". Además, ha valorado positivamente la implantación de la productividad por objetivos, que hace que "los 7.000 trabajadores y trabajadoras de la AGE en los territorios puedan realizar un trabajo más directo en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno".

Torres ha destacado que se haya descentralizado la celebración de estos encuentros semestrales -que reúnen a los delegados y delegadas del Gobierno y a los subsecretarios y subsecretarias de los ministerios-, y que, con este, ya se hayan convocado cuatro fuera de Madrid (València, Córdoba, Zamora y Santiago de Compostela). El ministro considera que, de este modo, se "defienden la realidad plural de nuestro país y el Estado de las autonomías".

La CICAPE continúa avanzando en el proceso de modernización de la estructura territorial de la Administración General del Estado, un modelo basado en estructuras más flexibles, especializadas y adaptadas a las características geográficas y demográficas de cada comunidad, con el objetivo de "prestar el mejor servicio público posible", ha señalado Torres.