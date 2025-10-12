El Ciclo 'Enoturismo en estado puro' recalará en Haro y su entorno con una ruta organizada por el proyecto Enorregión

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza el próximo sábado, 18 de octubre, la Ruta en Rioja Alta: Haro y su entorno dentro del ciclo de actividades 'Enoturismo en estado puro' organizadas en el marco del proyecto Enorregión-Campus Internacional del Vino durante los meses de octubre y noviembre.

Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas en conocer el patrimonio cultural, gastronómico y natural de La Rioja; y es posible asistir tanto en jornada completa como media, estableciéndose dos grupos, entre las 9,00 y las 20,00 horas.

El programa de media jornada consiste en la visita guiada a la localidad de Haro, la iglesia de Santo Tomás y el Museo del Torreón, así como la visita a las Bodegas Lecea de San Asensio. El programa completo incluye comida y visitas a las localidades de Sajazarra y Cuzcurrita del Río Tirón.

Para asistir a esta actividad es necesario realizar la inscripción a través del enlace: https://inscripciones.unirioja.es/. Se ha establecido un precio de 25 euros para la asistencia a la media jornada y 60 euros para el programa completo.

Esta 'Ruta en Rioja Alta: Haro y su entorno. Capital del Rioja/Enoturismo en estado puro' está coordinada por el director del Proyecto Enorregión, Eduardo Rodríguez Osés, en colaboración con Alfonso Maestro Pablo y Mari Mar Fernández Izquierdo, ambos de la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta y el Gobierno de La Rioja.

PROGRAMA

9,00 horas. Salida de Logroño Parking Murrieta con destino a Haro

10,00 horas. Bodegas Lecea, San Asensio. Visita a la bodega y cata de 3 vinos.

12,00 horas. Haro. Ruta guiada por la ciudad y visita de Santo Tomás; incluye las cubiertas sobre las bóvedas del templo y Museo del Torreón.

14,30 horas. Comida en Restaurante Bethoven

17,00 horas. Sajazarra. Visita guiada

18,30 horas. Cuzcurrita del Rio Tirón. Visita guiada

19,30 horas. Salida hacia Logroño. Llegada aproximada a las 20:00 al Parking de Murrieta de Logroño

EL CURSO 'CAMINO DE SANTIAGO' CAMBIA AL 22 DE NOVIEMBRE

Por otro lado, el Curso de Verano 'Camino de Santiago, Enoturismo y Arte en Estado Puro' programado para este pasado sábado 4 de octubre se ha trasladado al 22 de noviembre. En este caso, la actividad propone una excursión y visita a Cirueña, Santo Domingo de la Calzada, Badarán y Cañas.

Esta actividad está dirigida a cualquier persona interesada en conocer el patrimonio cultural, gastronómico y natural de La Rioja; y dispone de dos modalidades de inscripción, que debe realizarse a través de https://inscripciones.unirioja.es/.

PROYECTO ENORREGIÓN - CAMPUS INTERNACIONAL DEL VINO

La creación del Campus Internacional del Vino es una de las líneas de actuación prioritarias del proyecto estratégico Enorregión-Campus Internacional del Vino, impulsado por el Gobierno de La Rioja, que incluye actuaciones en distintos ámbitos, entre ellos, el fortalecimiento e internacionalización de la oferta formativa actual, la transferencia de conocimiento al sector productivo y la organización de cursos de especialización y divulgación.

El proyecto Enorregión tiene por objetivo, entre otros, la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino. Para ello, dos de los ejes prioritarios de actuación se centran en la generación de conocimiento para lograr el liderazgo en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del vino y la formación en diferentes niveles educativos y en diversas modalidades en el campo del vino.

La Universidad de La Rioja juega un papel fundamental como socio estratégico para el desarrollo de actividades formativas y de transferencia de conocimiento en el ámbito del sector vitivinícola, con impacto nacional e internacional que conformarán el Campus Internacional del Vino.