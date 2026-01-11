El ciclo 'Moda, cultura viva' continúa con conferencias inmersivas de referentes del diseño nacional e internacional - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del ciclo 'Moda, cultura viva' encara su recta final en Logroño tras el éxito de las dos sesiones celebradas en diciembre.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Logroño y coordinada y presentada por el periodista y creador cultural Eduardo Viladés, continúa en el Espacio Lagares con dos nuevas jornadas los jueves 15 y 22 de enero, a las 19,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Las próximas sesiones profundizarán en el panorama del diseño español e internacional, el papel de las escuelas de moda, la proyección de empresas riojanas, la moda regional y el legado de grandes casas y creadores que han marcado la historia contemporánea del sector.

El ciclo mantiene su formato de conferencias inmersivas, entrevistas en directo y proyección de materiales audiovisuales exclusivos.

'Moda, cultura viva' aborda la moda como fenómeno cultural y creativo, analizando su evolución histórica, su relación con distintas disciplinas artísticas y su impacto en la sociedad actual.

Las jornadas finales incorporan referencias a diseñadores icónicos, modelos internacionales y profesionales vinculados al diseño, la indumentaria, la óptica y la docencia, consolidando el ciclo como un espacio de divulgación cultural abierto al público.