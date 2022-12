El científico riojano Javier García nombrado doctor 'Honoris Causa' por la Universidad de La Rioja

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja (UR) ha aprobado la concesión del Doctorado 'Honoris Causa' al científico riojano Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

La propuesta de nombramiento, surgida y aprobada por unanimidad en el Departamento de Química, trasladada a la Comisión de Doctorado y elevada al Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja para su aprobación definitiva.

Al conocer su nombramiento como Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad de La Rioja el profesor Javier García ha manifestado que "No tengo palabras para agradecer este inmenso honor que me hace la Universidad de La Rioja porque es imposible describir la ilusión que me hace recibir el cariño de la tierra que me vio nacer. Este nombramiento me une definitivamente a la universidad de todos los riojanos con la que llevo colaborando más de quince años. Intentaré hacer honor a la enorme responsabilidad que supone este reconocimiento con el mayor rigor intelectual y compromiso personal".

Javier García Martínez (Villamediana -La Rioja-, 1973) es catedrático de Química Inorgánica, director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, desde donde colabora habitualmente con la Universidad de La Rioja. El pasado 9 de junio, el Gobierno de La Rioja lo distinguió como Riojano de Honor.

Actualmente es presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), el organismo internacional que gobierna todos los aspectos relacionados con la química, su representación, la aprobación de estándares y desarrolla más de un centenar de proyectos científicos internacionales. Esta es la primera vez que un español preside la Unión Científica más grande del mundo en sus más de 100 años de historia.

Desde su creación por el Consejo de Ministros en 2019, preside la Academia Joven de España, que reúne a algunos de los mejores científicos jóvenes de nuestro país con el objetivo de dar visibilidad y representar a los científicos jóvenes, crear cursos y programas formativos y promover la ciencia como opción profesional entre la juventud.

Desde ese mismo año, es catedrático 'Rafael del Pino' de Ciencia y Sociedad en la Fundación Rafael del Pino, desde la que dirige un informe sobre tecnología y competitividad de la economía española.

Es cofundador de la empresa Rive Technology, una spin-off del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) dedicada al desarrollo de catalizadores para su uso en distintos procesos químicos. En 2019 la multinacional Grace adquirió su empresa y hoy comercializa sus nanomateriales en todo el mundo.

En 2007 fue reconocido como uno de los innovadores menores de 35 años más influyentes de Estados Unidos. En 2009, fue reconocido como 'Young Global Leader' por el Foro Económico Mundial del que fue vicepresidente de su Consejo de Tecnologías Emergentes en 2011.

En 2014, recibió el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías y con parte del importe del galardón creó Celera, un programa que en sus ocho ediciones anuales selecciona 10 jóvenes para darles recursos, formación y ayudarles a crear sus propios proyectos.

En 2018, la sociedad científica más grande del mundo, la Sociedad Química Americana le concedió el Premio Kathryn C. Hach Award distinguiéndolo como el mejor emprendedor de EE UU en el sector químico.

Ha publicado más de 140 trabajos en revistas del máximo prestigio internacional, entre ellas, Science y Nature Chemistry. Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación e ingeniería tanto públicos como para algunas de las mayores empresas del mundo. Fruto de este trabajo es co-autor de un total de 55 patentes, 50 de las cuales se están utilizando a escala industrial.

Es colaborador habitual de la Universidad de La Rioja, en concreto, del Grupo de Investigación 'Materiales Moleculares Organometálicos' (MATMO) del Departamento de Química, con el que ha desarrollado diversos proyectos científicos relacionados con la nanotecnología y su aplicación en fotocatálisis, obtención de energía limpia, diodos emisores de luz o aplicaciones biomédicas que han dado lugar a 10 artículos conjuntos en revistas internacionales y una patente.

Además, ha impartido, en los últimos veinte años, numerosas conferencias y seminarios en la y ha participado en actividades de la Universidad de La Rioja como la conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos en 2019, la Escuela de Verano de la Química, las I Jornadas de Ciencia, Tecnología e Innovación de La Rioja, y más recientemente en el Día de la Química 2022.