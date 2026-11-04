El cierre de la empresa de Arnedo Jose Saenz afectará a 40 trabajadores

Empresa Jose Saenz de Arnedo - JOSE SAENZ

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma Jose Saenz, S.L., ha anunciado, a través de un comunicado, el cierre de su actividad empresarial en Arnedo tras 25 años. Ello afecta a cerca de 40 trabajadores y "llega después de años de dificultades económicas y de importantes esfuerzos personales de su fundador para intentar mantener la empresa".

Ante la próxima publicación de esta situación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la compañía ha querido trasladar a los medios de comunicación de La Rioja las circunstancias que han conducido a este desenlace.

La compañía nació en 2004 de la iniciativa de un empresario privado que decidió apostar por Arnedo y por la creación de empleo local. "Su compromiso con el municipio le llevó incluso a promover la creación de un polígono industrial privado donde establecer su empresa, realizando una importante inversión patrimonial con la voluntad de generar actividad económica y puestos de trabajo en la localidad", han señalado.

Durante estos años, Jose Saenz, S.L., ha desarrollado su actividad en el sector del calzado, contribuyendo al tejido industrial de Arnedo y trabajando con clientes nacionales e internacionales. Sin embargo, "desde la pandemia de COVID-19, la empresa ha atravesado una situación económica cada vez más complicada".

"El descenso de las ventas, los cambios en los hábitos de consumo y las pérdidas acumuladas durante estos ejercicios han hecho inviable la continuidad del negocio", han añadido, para a continuación, señalar que "a estas dificultades se ha sumado la creciente competencia de los productos importados, que sitúa a los fabricantes nacionales en una posición de desventaja frente a otros mercados con costes de producción considerablemente inferiores". Una realidad que "está poniendo en serias dificultades a buena parte de la industria nacional del calzado", han apostillado.

Pese a esta situación, el fundador y propietario de la empresa, prosigue el comunicado de la compañía, ha realizado "importantes aportaciones de capital privado y esfuerzos económicos personales durante estos años para intentar mantener la actividad y salvar los puestos de trabajo". "Se ha apostado por la continuidad pero la falta de perspectivas de recuperación han terminado haciendo inevitable el cierre", han lamentado.

La desaparición de Jose Saenz S.L. "supone un duro golpe para las cerca de 40 familias afectadas y para el tejido industrial de Arnedo".

"No se trata únicamente del cierre de una empresa, sino del final de un proyecto empresarial que durante 25 años apostó por invertir, producir y generar empleo en su localidad", han señalado desde la propiedad.

Desde la empresa "queremos agradecer a todos los trabajadores, clientes, proveedores y colaboradores la confianza y el esfuerzo compartido durante estos 25 años". El fundador y propietario "lamenta profundamente no haber podido garantizar la continuidad de la empresa, pese a los importantes esfuerzos destinados a intentar salvarla".

Para concluir, ha asegurado que "su apuesta por Arnedo, por el empleo local y por la industria nacional ha sido una constante durante los años de trayectoria".